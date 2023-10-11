Çöp Adam dizisinin yeni bölümü ne zaman başlayacak merak konusu oldu. Dizinin yeni bölümünün hangi gün başlayacağı izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. Peki, ÇÖP ADAM (30. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Çöp Adam bugün var mı, final mi? Çöp Adam 30. Bölüm CANLI FULL izle! İşte detaylar...

ÇÖP ADAM (30. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Çöp Adam bugün var mı, final mi? Çöp Adam 30. Bölüm CANLI FULL izle!

Star TV'nin sevilen dizisi Çöp Adam sezon finali yapıyor. Çöp Adam dizisinin yeni bölümü ne zaman başlayacak merak konusu oldu. Yeni bölümün başlama tarihi ve günü hakkında detaylar araştırılmaktadır. Peki, ÇÖP ADAM (30. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Çöp Adam bugün var mı, final mi? Çöp Adam 30. Bölüm CANLI FULL izle! Detaylar haberimizde...

ÇÖP ADAM (30. BÖLÜM) FİNAL NE ZAMAN?

Çöp Adam Yeni Bölümleriyle her Çarşamba STAR TV'deyayınlanıyor. Sevilen dizinin 30. Bölümü bugün ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümünün bitmesinin ardından Youtube kanallarından paylaşılacaktır. Dizi bugün final yapacak ve sevenlerine veda edecek. Çöp Adam Final Bölümüyle Çarşamba 20.00'de Star'da!

ÇÖP ADAM BUGÜN VAR MI?

STAR TV'nin yayın akışında ÇÖP ADAM dizisi yer alıyor. Saatler 20.00'yi gösterdiğinde dizi STAR TV ekranlarında olacaktır.

ÇÖP ADAM 30. BÖLÜM (FİNAL) FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Yeni bölümün fragmanı ise yayınlandı. Şu anda dizinin Youtube kanallarında bulunmaktadır. Çöp Adam11 Ekim Çarşamba saat 20.00'de STAR TV'de…

ÇÖP ADAM NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Çöp Adam dizisi önceki hafta sezonu çok düşük reytinglerle açtı. Dizi bu hafta da aynı şekilde beklentinin çok altında izlenme rakamlarına ulaştı. Eğer dizi önümüzdeki hafta da çok düşük reytingler alırsa 30. bölümde final yapacak. Yeni sezonda Tamer ve Peri çiftinin kaçırılan bebeklerinin üzerine yoğunlaşmıştı.

ÇÖP ADAM OYUNCULARI KİMLER?

OYUNCULAR: Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu, Derya Alabora, Lila Gürmen, Cankat Aydos, Ezgi Çelik, Aytek Şayan, Öykü Naz Altay ve Füsun Demirel, Salih Kalyon, Tilbe Saran

ÇÖP ADAM 30. BÖLÜM, FİNAL BÖLÜMÜ CANLI İZLE!

Çöp Adam yeni bölüm izleme linki araştırılan konular arasında yer alıyor. Çöp Adam dizisi her Çarşamba saat 20.00'da Star TV ekranlarında yayınlanmaktadır.

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