Çöp Adam ilk bölüm izlemek isteyen seyirciler oldukça fazla. Star Tv'de ekranlara gelen Çöp Adam dizisi gündemde yerini aldı. Başrolünde Engin Altan Düzyatan'ın oynadığı dizinin ilk bölümünü tekrar izlemek isteyenler Çöp Adam 3. bölüm FULL izle! Çöp Adam 3. bölüm HD izle! Star TV Çöp Adam son bölüm izle! aramasını yaptı.

ÇÖP ADAM İLK BÖLÜM İZLE!

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ÇÖP ADAM GERÇEKTE KİM, KİMİN HİKAYESİ?

Gülseren Budayıcıoğlu dizi hakkında şu açıklamalarda bulundu;

"Bu hikayede iki kardeş var, iki çocuk... Anne babaları hayatta oldukları halde çocukları alıp götürüp yetimhaneye kapatıyorlar. Ne için? Çalışan annenin babaya daha iyi bakabilmesi için. O çocuklar neler yaşayarak nasıl bu günlere geliyorlar bunları tek tek göreceğiz"

"Yazılımcı olan çocuk öyle bir şey icat ediyor ki dünyanın yakından tanıdığı adeta harikalar yaratan ve servet sahibi olan biri haline geliyor. İlk iş olarak onu çocukluğu boyunca süründüren anne ve babasına muhteşem bir yalı armağan ediyor. Niye böyle yapıyor acaba, ne dersiniz? İşte dizide bunların yanıtlarını bulacağız. Oyuncu kadromuz muhteşem, umarım beğenirsiniz, çok sevgiler."

Çöp Adam dizisinin gerçek hayatta kimden esinlendiği etik kuralları gereğince paylaşılmıyor.

ÇÖP ADAM KONUSU NE?

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Çöp Adam; sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri'nin sırlarla dolu hikayesini konu alıyor.

ÇÖP ADAM OYUNCULARI KİM?

Engin Altan Düzyatan

Elçin Sangu

Sedef Avcı

Füsun Demirel

Salih Kalyon

Elçin Afacan,

Ali Yoğurtçuoğlu

Hülya Şen

Cankat Aydos

Büşra Çam

Şeyda Terzioğlu

Eylül Uğan

Sinan Albayrak

Güliza Nisa Uray