Çöp Adam 25.bölüm CANLI YAYIN! 14 Haziran Çöp Adam sezon finali İZLE! Çöp Adam yeni bölüm CANLI İZLE!

Star Tv'nin sevilen dizisi Çöp Adam her Çarşamba seyircisiyle buluşuyor. Çöp Adam dizisi bu akşam sezon finali bölümüyle ekranlara gelecek. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun yer aldığı Çöp adam dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından, Çöp Adam sezon finali izle! Çöp Adam yeni bölüm canlı yayın! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Çöp Adam 25.bölüm canlı izleme linki!

ÇÖP ADAM SON BÖLÜM NE OLDU?

Peri, doktorla görüşmesinin ardından onu çok zorlayacak bir karar alır. Bir süre de olsa Tamer'den uzaklaşacak ve düşünecektir. Tamer ise söylediği yalan yüzünden pişman halde Peri'yi kararından döndürmeye çalışır. Hatta suçsuzluğunu kanıtlamak için kendinden hiç beklenmeyecek bir adım atar. Fakat yaptığı hiçbir şey Peri'yi ikna etmeye yetmez. Bu sırada Bülent, yalıda yeni bir bomba patlatır ve herkesin sabrını taşırır. Meryem ise Yavuz'la konuşmayı bir türlü başaramamanın çaresizliğindeyken aklına bir fikir gelir. Büyük bir sürpriz hazırlayacaktır. Bunun için de bugüne kadar asla yardım istemediği birine gider.

Şehirden uzaklaşan Peri, Tamer'i düşünmemek için çabalar ancak Tamer, kendini ona hatırlatacak her şeyi yapar. Tam kararını vereceği sırada ortaya çıkan beklenmedik bir gelişme, Peri'yi altüst eder.

ÇÖP ADAM 25.BÖLÜM CANLI İZLE!

Star Tv'nin sevilen dizisi Çöp Adam bu akşam sezon finali bölümüyle ekranlara geldi. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun yer aldığı Çöp Adam dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. Çöp Adam dizisi Çarşamba günü saat 20.00'da ekranlara gelecektir.