Çöp Adam 23.bölüm CANLI YAYIN! 31 Mayıs Çöp Adam yeni bölüm CANLI İZLE! Çöp Adam yeni bölüm İZLE!

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun yer aldığı Çöp Adam dizisi yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Farklı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Çöp Adam'ın yeni bölümü merak konusu oldu. Çöp Adam 23.bölüm canlı izle! Çöp Adam yeni bölüm canlı yayın! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Çöp Adam 23.bölüm canlı yayın!

ÇÖP ADAM SON BÖLÜM NE OLDU?

Peri, Tamer'in, Bülent ve İpek'i hapsettiğini öğrenmenin şokunu henüz atlatamamışken başka bir krizi yönetmek zorunda kalır. Damla'dan aldığı haberle çileden çıkan Tamer, Peri'nin tüm çabasına karşın bildiğini okumaya kararlıdır. Peri, Tamer'in bu haliyle baş edemeyeceğini anlayınca, çareyi bir başkasından yardım istemekte bulur. Bu sırada Aysel, Bülent'in başına bir şey geldiğinden emindir. Kimden yardım istese geri teper. Sonunda en beklemediği kişi, Bülent'i bulmak için Aysel'e yardım eder. Peri ise Bülent ve İpek'i serbest bırakması için Tamer'i ikna etmeye çalışır fakat başaramaz. Sonunda kararını verir ve Tamer'den habersiz harekete geçer. Ancak bu hamlesinin, kendi hayatını karartacak bir şekilde sonuçlanacağından habersizdir.

Çok küçük yaşta hayatla mücadele etmeye başlayan Tamer'i aile sorunları yormuş fakat Tamer bütün bu zor şartlarda içindeki çocuğu korumayı başarmıştır. Ailesi tarafından yetiştirme yurduna bırakılmış, kız kardeşi Meryem'le birlikte orada büyümüşlerdir. Tamer şimdi evli ve bir çocuk babasıdır. Tasarladığı bilgisayar oyunu büyük sükse uyandırınca Amerikalı dev bir şirket Tamer'in şirketine ortak olur. Tamer, ilk iş olarak ailesini yeniden bir çatı altında toplamak üzere boğazda bir yalı alır. Tamer'in kurmaya çalıştığı dengeler, Peri'yle karşılaştığı anda alt üst olur. Hayatından vazgeçme noktasına gelen Peri, bir anda kendini Tamer'in gizli dünyasında bulur.

ÇÖP ADAM 23.BÖLÜM CANLI İZLE!

Çöp Adam yeni bölüm izleme linki araştırılan konular arasında yer alıyor. Çöp Adam dizisi her hafta Çarşamba günü ekranlara gelmektedir. Merakla beklenen 23.bölümü Star Tv ekranlarında saat 20.00'da izleyiciyle buluşacaktır.