Çöp Adam 22.bölüm CANLI İZLE! Çöp Adam yeni bölüm CANLI YAYIN! 24 Mayıs Çöp Adam yeni bölüm İZLE!

Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun yer aldığı Çöp Adam dizisi yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Farklı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Çöp Adam'ın yeni bölümü merak konusu oldu. Çöp Adam 22.bölüm canlı izle! Çöp Adam yeni bölüm canlı yayın! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Çöp Adam 22.bölüm canlı yayın!

ÇÖP ADAM SON BÖLÜM NE OLDU?

Tamer, Bülent ve İpek artık sorun çıkaramayacağı için bir nebze rahatlamıştır. Peri ise her şeyden habersiz, Tamer'in verdiği paranın onları durduramayacağından endişelidir. Berrin, Seko'yu kalmaya ikna etse de bu ilişki konusunda sadece Tamer'e karşı değil, en sevdiklerine karşı da savaş vermek zorunda kalacağı için gergindir. Peri ve Tamer, sonunda Ercü'nün amcasıyla tanışmaya giderler ancak hiç beklemedikleri bir manzarayla karşılaşırlar. Yavuz, Meryem ve Dilber, restoranda çalışmaya başlamanın heyecanındadır. Özellikle Dilber, mutfak konusundaki yeteneklerini öne çıkarmaya kararlıdır. Bu sırada Tamer, Meryem'i çok mutlu edecek bir davette bulunur.

Peri, Elit konusunu artık takıntı haline getirmiştir. Şirkete gittiğinde Elit ve Tamer'i birlikte görünce korkularıyla yüzleşmeye karar verir ve ters köşe bir hamle yapar. Bu hamle, içini rahatlatmak yerine şüphelerini artırmaktan ve Tamer'le arasını germekten başka bir işe yaramaz. Üstüne, Tamer'in gizemli tavırları Peri'nin kuşkularını iyice büyütür. Peri, sonunda gerçeği anlamak için çaresizce bir adım atar ve beklediğinden daha büyük bir şok yaşar.

ÇÖP ADAM 22.BÖLÜM CANLI İZLE!

Çöp Adam yeni bölüm izleme linki araştırılan konular arasında yer alıyor. Çöp Adam dizisi her hafta Çarşamba günü ekranlara gelmektedir. Merakla beklenen 22.bölümü Star Tv ekranlarında saat 20.00'da izleyiciyle buluşacaktır.