Çöp Adam 21.bölüm fragmanı İZLE! (VİDEO) Çöp Adam yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çöp Adam yeni bölüm fragmanı İZLE!

Çöp Adam 21.bölüm fragmanı İZLE! Başrolünde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun yer aldığı Çöp Adam dizisinin yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Çöp Adam'ın yeni bölüm fragmanı merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin yeni bölümünü araştırmakta. Çöp Adam dizisinin izleyicileri tarafından Çöp Adam yeni bölüm fragmanı! Çöp Adam yeni bölümde ne olacak? aratılan konular arasında yer alıyor. İşte, Çöp Adam 21.bölüm fragman izleme linki!

ÇÖP ADAM SON BÖLÜM NE OLDU?

Tamer, Peri'yi bulmak için endişe içinde çırpınırken, Türkan Hanım'ın telefonuyla rahat bir nefes alır. Peri ise Türkan Hanım'la çocukluğunun en acı anılarını paylaşmış ve tedavi olmak için ilk adımı atmıştır. Tamer ve Peri, Türkan Hanım'ın yanından umutla ayrılıp yalıya döndüklerinde kötü bir sürprizle karşılaşırlar. Polislerin Peri'yi götürmesine engel olamayan Tamer, Meryem'den Berrin'i de ikna ederek şikayetlerini geri çekmelerini ister ancak Meryem kabul etmez. Tamer ise elindeki tek kozu kullanır. Olayların yatışmasının ardından Meryem ve Yavuz akşam yemeğe çıkarlar.

Evde bunalan Berrin de Seko'yla buluşur. Gittikleri mekanda Elit ve Selim'le karşılaşmaları ise gecenin akışını değiştirecektir. Peri'nin hüzünlü bir çocukluk anısını dinleyen Tamer, onu duygulandıracak bir sürpriz yapar. Bu sırada Berrin'in boynundaki morlukları gören Seko, yaşananları öğrenince Tamer ve Peri'yle yüzleşmek için bir hışım yalıya gelir. Berrin ve Peri'nin yatıştırma çalışmalarına rağmen iki arkadaş arasında ipler kopar. Bu yüzleşme, Berrin'in hiç beklenmedik bir adım atmasıyla sonuçlanır. Ancak bu hareketinin bir deprem etkisi yaratacağından habersizdir.

ÇÖP ADAM 21.BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Çöp Adam dizisinin yeni bölüm fragmanının ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun yer aldığı dizinin 21.bölüm fragmanı merak konusu oldu. Çöp Adam dizisinin 21.bölüm fragmanı henüz yayınlanmamıştır. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığın haberimizin içerisinde yer alacaktır.