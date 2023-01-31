Önemli isimlerin başrollerde olduğu Çöp Adam dizisi heyecanla bekleniyor. Farklı bir senaryoya sahip olan Çöp Adam dizisinin yeni bölümü ne zaman? Çöp Adam 20.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çöp Adam 20.bölüm fragmanı izle!

Başrollerini Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun üstlendiği Çöp Adam dizisi her hafta yeni bölümleriyle izleyicilerinin karşısına geliyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleminden çıkan ve Melek Gençoğlu ile Su Ersöz tarafından senaryoya çevrilen dizide Elçin Sangu Peri, Engin Altan Tamer karakterini canlandırıyor. Peki, Çöp adam dizisi 10.bölüm fragmanı yayınladı mı? Çöp Adam dizisi yeni bölümünde neler olacak? Çöp Adam dizisinin kokusu ne? Çöp Adam dizisinin son bölümünde neler oldu? Çöp Adam 10.bölüm fragmanı izle! Detaylar haberimizde...

ÇÖP ADAM DİZİSİ KONUSU NE?

Beklenmedik bir şekilde büyük bir servete konan yazılımcı Tamer'in, bankacı Peri'yi kaçırarak mahzene kapatmasıyla başlayan hikaye büyük bir aşkla son bulacak. Peri'yi kapattığı yerde ona bir dünya yaratan Tamer'in saplantısı, zaman içerisinde duygusal bir bağa dönüşecek.

ÇÖP ADAM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ekranların sevilen dizisi Çöp Adam dizisi her hafta Çarşamba günü saat 20:00 'da Star TV'de ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.

ÇÖP ADAM DİZİSİ SON BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Kızları Damla'yı mutlu etmek için bir araya gelen Berrin ve Tamer, Peri'nin ani baskınıyla şaşkına dönerler. Onları birlikte gören Peri'nin tepkisi çok büyük olur. Tamer çocuğunun gözü önünde yaşanan olayın hesabını Peri'den sorar. İlk büyük kavgalarını ederken bile birbirlerine olan tutkuları galip gelir.