Çöp Adam 18.bölüm fragmanı İZLE! (VİDEO) Çöp Adam yeni bölümde ne olacak? Çöp Adam yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Çöp Adam 18.bölüm fragmanı İZLE! Başrolünde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun yer aldığı Çöp Adam dizisinin yeni bölüm fragmanı izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Çöp Adam'ın yeni bölüm fragmanı merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin yeni bölümünü araştırmakta. Çöp Adam dizisinin izleyicileri tarafından Çöp Adam yeni bölüm fragmanı! Çöp Adam yeni bölümde ne olacak? aratılan konular arasında yer alıyor. İşte, Çöp Adam 18.bölüm fragman izleme linki!

ÇÖP ADAM SON BÖLÜM NE OLDU?

Tamer, bir yandan evdeki krizi çözerken diğer yandan da Peri'yi kendisi için önemli olan biriyle tanışmaya ikna eder. Meryem, Peri'nin ona söylediklerinin etkisiyle büyük bir değişim için adım atar. Funda'nın Meryem'e verdiği bir bilgi, yalıdan birinin kovulmasıyla sonuçlanır. Berrin sonunda ev işini çözmeye karar verir ve Seko'nun da desteğiyle bir ev tutar. Tamer ise bunu öğrendiğinde fevri bir hamleyle Berrin'i çok kızdıracak bir emrivaki yapar.

Ahu, Selim'le aralarını düzeltmenin mutluluğunu yaşarken, ortaya çıkan gerçekler her şeyi altüst eder. Bu sırada Tamer şirketteki toplantıyı kaçırdığı için Arjantinli bir şirketle büyük bir anlaşmayı kaybederler. Arjantinlilerle bir akşam yemeği ayarlar ancak bu yemek beklediği gibi gitmez. Şirketin temsilcisinin davranışları ve gelen sürpriz misafirin ardından yaşananlar, Tamer'in bugüne kadar görmediğimiz bir yönünü ortaya çıkartacaktır.

ÇÖP ADAM 18.BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Çöp Adam dizisinin yeni bölüm fragmanının ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. Başrollerinde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun yer aldığı dizinin 18.bölüm fragmanı merak konusu oldu. Çöp Adam dizisinin 18.bölüm fragmanı henüz yayınlanmamıştır. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığın haberimizin içerisinde yer alacaktır.