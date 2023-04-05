Ekranların sevilen dizileri arasında gelen Çöp Adam bugün 16. bölümü ile yayınlanacak. Dizinin yeni bölümünün ardından 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edildi. Peki, Çöp Adam 17. bölüm fragmanı ne zaman çıkar? Çöp Adam 17. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Çöp Adam yeni fragmanı izle!

Çöp Adam, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 30 Kasım 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği, senaryosunu Melek Gençoğlu ve Su Ersöz'ün kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Çöp Adam 17. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çöp Adam yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Dizinin 17. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?

ÇÖP ADAM 17. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin bugün yayınlanacak olan 16. bölümünün ardından 17. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Henüz yeni bölüm fragmanı çıkmadı.

ÇÖP ADAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

İpek'in gelişinin ardından yaşananlar Peri ve Tamer'in arasında gerilim yaratır. Yalıya döndüklerinde ise onları başka bir kötü sürpriz beklemektedir. Tamer'in de ona karşı olduğunu hisseden Peri ani bir patlamayla fevri bir adım atar. Onun için acı verici bir ana tanık olan Berrin, onu teselli edebilecek tek kişiye gider.

Dilber, Yavuz ve Meryem'in arasını düzeltmek için bir plan yapar. Bülent ise Dilber'den kurtulmak için bambaşka bir plan hazırlığındadır. Ertesi sabah, Selim otelde gördükleri karşısında şok yaşarken Peri, kahvaltı sofrasında hiç beklemediği biriyle karşılaşır. Evdeki gerilim tırmanırken, yalıdakiler asıl tehlikenin kapıda olduğundan habersizlerdir.

ÇÖP ADAM KONUSU NEDİR?

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Çöp Adam; sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri'nin sırlarla dolu hikayesini konu alıyor.

ÇÖP ADAM OYUNCU KADROSU

Engin Altan Düzyatan

Elçin Sangu

Sedef Avcı

Füsun Demirel

Salih Kalyon

Elçin Afacan,

Ali Yoğurtçuoğlu

Hülya Şen

Cankat Aydos

Büşra Çam

Şeyda Terzioğlu

Eylül Uğan

Sinan Albayrak

Güliza Nisa Uray