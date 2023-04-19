Çöp Adam 17.bölüm CANLI İZLE! Çöp Adam saat kaçta, ne zaman başlıyor? 19 Nisan Çöp Adam yeni bölüm İZLE!
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Star Tv'nin sevilen dizisi Çöp Adam yeni bölümleriyle seyirciyi ekranlara kitliyor. Çöp Adam dizisinin yeni bölümü merak konusu oldu. Çöp Adam 17.bölüm İZLE! Çöp Adam yeni bölüm İZLE! 19 Nisan Çöp Adam FULL HD İZLE! izleyiciler tarafından aratılan konular arasında yer alıyor. İşte, Çöp Adam yeni bölüm izleme linki!
Çöp Adam 17.bölüm İZLE! Başrolünde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun yer aldığı Çöp Adam dizisinin yeni bölümü izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Çöp Adam'ın yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin yeni bölümünü araştırmakta. Çöp Adam dizisinin izleyicileri tarafından Çöp Adam yeni bölüm izle! Çöp Adam full hd izle! aratılan konular arasında yer alıyor.
Peri'nin annesinin gelişiyle başlayan kriz, Süleyman'ın saldırısıyla hastanede sona erer. Peri, annesinin yalıda olduğunu bile umursamadan Tamer ve diğerleriyle hastaneye gider. Bu sırada İpek, evde Aysel ve Bülent'e Peri ile ilgili sırrı söyler. Selim'in Ahu'yu Cenk'in odasında yakalamasının ardından Berrin, ablasını temize çıkarmak için kendisinden hiç beklenmeyecek bir yalan uydurur.
Tamer ve Peri, yalıdaki gerginlikten biraz uzak kalmak için Seko'nun evine giderler. Burada karşılaştıkları sürpriz misafirler ve öğrendikleri bilgiler, ikisinin arasında gerilime yol açar. Peri'nin ruh sağlığı konusunda giderek endişelenen Tamer, sorularına cevap bulabileceği tek kişiyle görüşür ve kararını verir. Bu esnada Peri, Aysel'e öyle bir şey söyler ki yalıda ortalık fena karışır.
Engin Altan Düzyatan
Elçin Sangu
Sedef Avcı
Füsun Demirel
Salih Kalyon
Elçin Afacan,
Ali Yoğurtçuoğlu
Hülya Şen
Cankat Aydos
Büşra Çam
Şeyda Terzioğlu
Eylül Uğan
Sinan Albayrak
Güliza Nisa Uray
Çöp Adam yeni bölüm izleme linki araştırılıyor. Çöp Adam dizisi her Çarşamba günü saat 20:00 'da Star tv'de ekranlara geliyor. Çöp Adam dizisi 17. bölümüyle Star ekranlarında yayınlanacaktır.