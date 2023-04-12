Çöp Adam 17.bölüm CANLI İZLE! Çöp Adam saat kaçta, ne zaman başlıyor? 12 Nisan Çöp Adam yeni bölüm İZLE!

Çöp Adam 17.bölüm İZLE! Başrolünde Engin Altan Düzyatan ve Elçin Sangu'nun yer aldığı Çöp Adam dizisinin yeni bölümü izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Çöp Adam'ın yeni bölümü merak uyandırdı. Kullanıcılar, dizinin yeni bölümünü araştırmakta. Çöp Adam dizisinin izleyicileri tarafından Çöp Adam yeni bölüm izle! Çöp Adam full hd izle! aratılan konular arasında yer alıyor.

ÇÖP ADAM SON BÖLÜM NE OLDU?

Peri'nin annesinin gelişiyle başlayan kriz, Süleyman'ın saldırısıyla hastanede sona erer. Peri, annesinin yalıda olduğunu bile umursamadan Tamer ve diğerleriyle hastaneye gider. Bu sırada İpek, evde Aysel ve Bülent'e Peri ile ilgili sırrı söyler. Selim'in Ahu'yu Cenk'in odasında yakalamasının ardından Berrin, ablasını temize çıkarmak için kendisinden hiç beklenmeyecek bir yalan uydurur.

Tamer ve Peri, yalıdaki gerginlikten biraz uzak kalmak için Seko'nun evine giderler. Burada karşılaştıkları sürpriz misafirler ve öğrendikleri bilgiler, ikisinin arasında gerilime yol açar. Peri'nin ruh sağlığı konusunda giderek endişelenen Tamer, sorularına cevap bulabileceği tek kişiyle görüşür ve kararını verir. Bu esnada Peri, Aysel'e öyle bir şey söyler ki yalıda ortalık fena karışır.

ÇÖP ADAM OYUNCULARI KİM?

Engin Altan Düzyatan

Elçin Sangu

Sedef Avcı

Füsun Demirel

Salih Kalyon

Elçin Afacan,

Ali Yoğurtçuoğlu

Hülya Şen

Cankat Aydos

Büşra Çam

Şeyda Terzioğlu

Eylül Uğan

Sinan Albayrak

Güliza Nisa Uray

ÇÖP ADAM CANLI İZLE!

Star Tv'nin yayın akışında 12 Nisan Çarşamba günü Çöp Adam dizisi yer almamaktadır. Kanalın yaptığı paylaşıma göre bu akşam Beşiktaş- Atletico Madrid maçı yayınlanacağı için Çöp Adam dizisi yayınlanmayacaktır.