Ekranların sevilen dizileri arasında gelen Çöp Adam bugün 14. bölümü ile yayınlanacak. Dizinin yeni bölümünün ardından 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edildi. Peki, Çöp Adam 15. bölüm fragmanı ne zaman çıkar? Çöp Adam 15. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Çöp Adam yeni fragmanı izle!

Çöp Adam, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 30 Kasım 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği, senaryosunu Melek Gençoğlu ve Su Ersöz'ün kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Çöp Adam 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çöp Adam yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Dizinin 15. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?

ÇÖP ADAM 15. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin bugün yayınlanacak olan 14. bölümünün ardından 15. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Henüz yeni bölüm fragmanı çıkmadı.

ÇÖP ADAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Psikiyatristle görüşmesi sırasında yüzleştikleriyle alt üst olan Tamer, hayatıyla ilgili zor bir tercih yapar. Peri ise Dilber'in ziyareti sonrası istediği kanıtı elde etmenin sevincini yaşar ancak işler beklediği gibi gitmez. Tamer'in söyledikleriyle yıkılan Peri, iyice dibe sürüklenir.

Berrin, kocasını yeniden kazanmanın mutluluğu içindedir aynı zamanda Peri'yle yaşadığı yüzleşme, vicdanını rahatsız eder. Ahu, Cenk'le gizli gizli buluşmaya başlar. Herkesten sakladığı bu buluşmalardan birine beklenmedik biri tanık olur.

Meryem, Dilber ve Yavuz'un yakınlığından şüphelenir. Meryem'in içini kemiren kuşku ve kıskançlık, Yavuz'la ipleri koparma noktasına getirir. Peri'nin hayatlarından çıkması, yalıdaki herkesi rahatlatmıştır. Tam her şey rayına oturdu derken yaşanan bir gelişme, yalıyı temelinden sarsacaktır.

ÇÖP ADAM KONUSU NEDİR?

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Çöp Adam; sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri'nin sırlarla dolu hikayesini konu alıyor.

ÇÖP ADAM OYUNCU KADROSU

Engin Altan Düzyatan

Elçin Sangu

Sedef Avcı

Füsun Demirel

Salih Kalyon

Elçin Afacan,

Ali Yoğurtçuoğlu

Hülya Şen

Cankat Aydos

Büşra Çam

Şeyda Terzioğlu

Eylül Uğan

Sinan Albayrak

Güliza Nisa Uray