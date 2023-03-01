Ekranların sevilen dizileri arasında gelen Çöp Adam bugün 12. bölümü ile yayınlanacak. Dizinin yeni bölümünün ardından 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı merak edildi. Peki, Çöp Adam 13. bölüm fragmanı ne zaman çıkar? Çöp Adam 13. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Çöp Adam yeni fragmanı izle!

Çöp Adam, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 30 Kasım 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği, senaryosunu Melek Gençoğlu ve Su Ersöz'ün kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Çöp Adam 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çöp Adam yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Dizinin 13. bölüm fragmanı ne zaman yayınlanır?

ÇÖP ADAM 13. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin bugün yayınlanacak olan 12. bölümünün ardından 13. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Henüz yeni bölüm fragmanı çıkmadı.

ÇÖP ADAM SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Peri'nin ani ayrılık kararıyla sarsılan Tamer, durumu kabul etmek istemez. Aşkları yeni bir sınavdan geçerken ikisi de ayrı ayrı acı çekmektedirler. Tamer Peri'yi geri döndürmek için çaba sarf ederken, Peri'nin Tamer'in aşkını ispat etmesine ihtiyacı vardır.

Ahu'nun Peri'ye yaptığı teklifi öğrenen Tamer, durumu Berrin'le paylaşır. Ablasının gerçek yüzünü yavaş yavaş görmeye başlayan Berrin ipleri koparma noktasına getirir. Selim'in de sabrını taşıran Ahu bir anda yalnızlığıyla baş başa kalır.

Tamer Peri kendisinden vazgeçtiğini düşünürken, Peri bir sürprizle ona geri dönmeyi planlamaktadır. Ancak evliliğini kurtarmak için kolları sıvayan Berrin'in başlattığı savaştan geri çekilmeye hiç niyeti yoktur. İki kadının mücadelesi Tamer'e her zamankinden daha zor günler yaşatacaktır.

ÇÖP ADAM KONUSU NEDİR?

Gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan Çöp Adam; sıra dışı bir şekilde karşılaşan, tehlikeli bir oyunun içine hapsolan Tamer ve Peri'nin sırlarla dolu hikayesini konu alıyor.

ÇÖP ADAM OYUNCU KADROSU

Engin Altan Düzyatan

Elçin Sangu

Sedef Avcı

Füsun Demirel

Salih Kalyon

Elçin Afacan,

Ali Yoğurtçuoğlu

Hülya Şen

Cankat Aydos

Büşra Çam

Şeyda Terzioğlu

Eylül Uğan

Sinan Albayrak

Güliza Nisa Uray