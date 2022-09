Coolio kimdir? Rapçi Coolio neden öldü? Coolio ölüm sebebi ne?

Amerikalı Grammy Ödülü sahibi rapçi Coolio 59 yaşında hayatını kaybetti. Gangsta's Paradise şarkısıyla tanınan Coolio'nun ölüm sebebi araştırılmaya başlandı. Peki, Coolio kimdir? Rapçi Coolio neden öldü? Detaylar haberimizde...

COOLİO KİMDİR?

Coolio veya gerçek adıyla Artis Leon Ivey, Jr., (1 Ağustos 1963 - 28 Eylül 2022), Amerikalı Grammy Ödülü sahibi rapçi ve oyuncuydu. Sanatçı, 1994 yılında satışa sunduğu "Fantastic Voyage" adlı teklisiyle beraber tanınmaya başladı. Sonraki sene yayımlanan ve Sakıncalı Düşünceler filminin müziklerine de dahil edilen "Gangsta's Paradise" adlı şarkı ise Amerikan müzik listesinde bir numaraya kadar yükseldi.

Coolio müzik hayatına WC and the Maad Circle grubunun üyesi olarak başladı. 1994 yılında bu grubunu terkeden sanatçı, It Takes a Thief adlı ilk albümünü satışa çıkardı. Albüm yayımlandıktan kısa süre sonra büyük bir etki uyandırdı. Öyle ki albüm, Amerikan albüm listesinde sekizinci sıraya kadar yükseldi. Albümde "Fantastic Voyage" ve "I Remember" gibi başarılı şarkılar yer almaktaydı.

1995 yılında, ilk albümünün etkileri sürerken Coolio, ikinci albümü Gangsta's Paradise'ı yayımladı. Albüm dört kez platin plak kazanırken, albümle aynı adı taşıyan tekli de Amerikan müzik listesinde bir numaraya yükseldi. Ayrıca şarkı, Sakıncalı Düşünceler adlı filmde de yer aldı. Albümdeki "1, 2, 3, 4 (Sumpin' New)" adlı şarkı da tekli olarak satışa sunuldu. Bu şarkı da aynı ülkede beş numaraya yükseldi.

1997 yılında sanatçı üçüncü albümü My Soul'u yayımladı. Albüm önceki albümlerden daha düşük bir başarı göstererek Amerikan albüm listesinde otuz dokuzuncu sırada yerini aldı. Albümden yayımlanan teklilerden sadece Johann Pachelbel'in "Canon in D" adlı eseriyle aynı temele sahip olan "C U When U Get There" adlı şarkı listelere girmeyi başardı. Sonraki yıllarda da çalışmalarını sürdüren Coolio, 2002 yılında El Cool Magnifico ve 2006 yılında The Return of the Gangsta adlı albümlerini satışa çıkardı. Ancak her iki albüm de listelere giremedi. Sanatçı ayrıca 2005 yılında İngiltere'de düzenlenen MOBO Ödülleri'nde sunucu olarak görev aldı.

RAPÇİ COOLİO NEDEN ÖLDÜ?

28 Eylül 2022'de bir arkadaşının evindeyken, banyo zemininde hareketsiz halde bulundu. Polis, cinayet şüphesi olmamasına rağmen ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Coolio'nun menajeri kalp krizi geçirerek öldüğünü beyan ettİ.