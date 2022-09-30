Gangsta's Paradise şarkısı ile bilinen ünlü rapçi Coolio, banyoda ölü bulundu. Bunun ardından vatandaşlar, Coolio kimdir, öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Gangsta's Paradise şarkısı sahibi rapçi Coolio kaç yaşında ve neden öldü? merak etti. Peki, Coolio 'nun ölüm nedeni ne? Coolio 'nun şarkıları nelerdir? Coolio hayatı ve biyografisi haberimizde...

Coolio kimdir? Coolio neden öldü? Coolio kaç yaşında öldü? merak edilen sorular arasında yer alıyor. Gangsta Paradise şarkısıyla tanınan ünlü rapçi Coolio banyoda ölü bulundu. Peki, Coolio kimdir, öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Gangsta's Paradise şarkısı sahibi rapçi Coolio kaç yaşında ve neden öldü? Detaylar sizlerle...

COOLİO ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

Gangsta Paradise şarkısıyla 90'lı yıllara damga vuran ünlü rap şarkıcısı Coolio, banyoda ölü bulundu. Coolio'nun ölüm nedeni menajeri tarafından kalp krizi olarak açıklansa da, polis cinayet şüphesiyle soruşturma başlattı.

Gangsta Paradise şarkısıyla büyük çıkış yakalayan ABD'li rap şarkıcısı Coolio ismiyle bilinen Artis Leon Ivey Jr, 28 Eylül çarşamba günü akşam saatlerinde arkadaşının evinde tuvalete gittikten sonra zeminde hareketsiz yatarken bulundu.

Sağlık ekibi çağrılan evde yapılan ilk müdahalelerde Coolio'nin öldüğü tespit edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk incelemelerde ölümün ani kalp yetmezliği sonucu gerçekleştiği belirlendi. Coolio'nin ölümüyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Cinayet bulgusuna rastlanmamasına rağmen polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

COOLİO ÖLÜM NEDENİ NEDİR?

28 Eylül 2022'de bir arkadaşının evindeyken, banyo zemininde hareketsiz halde bulundu. Polis, cinayet şüphesi olmamasına rağmen ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Coolio'nun menajeri kalp krizi geçirerek öldüğünü beyan etti.

COOLİO KİMDİR?

Coolio veya gerçek adıyla Artis Leon Ivey, Jr. (d. 1 Ağustos 1963 - ö. 28 Eylül 2022), Amerikalı Grammy Ödülü sahibi rapçi ve oyuncuydu. Sanatçı, 1994 yılında satışa sunduğu "Fantastic Voyage" adlı teklisiyle beraber tanınmaya başladı. Sonraki sene yayımlanan ve Sakıncalı Düşünceler filminin müziklerine de dahil edilen "Gangsta's Paradise" adlı şarkı ise Amerikan müzik listesinde bir numaraya kadar yükseldi.

HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

İlk yıllar

Coolio, Compton, Kaliforniya'da fabrika işçisi Jackie Slater ve marangoz Artis Leon Ivey Sr. ikilisinin çocukları olarak dünyaya geldi. Anne ve babası boşandıktan sonra Coolio, Mona Park Compton gangsterleriyle beraber gezmeye başladı. Ancak sanatçı hiçbir zaman gangster olmak için çaba göstermediği gibi, bir gangster grubu içerisinde etkin olarak yer almadı. Ancak yine de yirmi iki yaşında hırsızlık suçundan hapis yattı.

Sanatçı daha sonra Los Angeles'ta yer alan KDAY adlı radyo kanalında düzenli olarak konuk olmaya başladı. Bu süreçte kokain sattığı için müzik hayatının başlangıcı sekteye uğradı. Tedavi sonrasında sanatçı farklı yerlerde çalışmaya başladı. Seksenlerin sonunda ise Kaliforniya'nın kuzeyindeki bölgelerden sorumlu olarak itfaiye bölüğüne katıldı.

Müzik hayatı

Coolio müzik hayatına WC and the Maad Circle grubunun üyesi olarak başladı. 1994 yılında bu grubunu terkeden sanatçı, It Takes a Thief adlı ilk albümünü satışa çıkardı. Albüm yayımlandıktan kısa süre sonra büyük bir etki uyandırdı. Öyle ki albüm, Amerikan albüm listesinde sekizinci sıraya kadar yükseldi. Albümde "Fantastic Voyage" ve "I Remember" gibi başarılı şarkılar yer almaktaydı.

1995 yılında, ilk albümünün etkileri sürerken Coolio, ikinci albümü Gangsta's Paradise'ı yayımladı. Albüm dört kez platin plak kazanırken, albümle aynı adı taşıyan tekli de Amerikan müzik listesinde bir numaraya yükseldi. Ayrıca şarkı, Sakıncalı Düşünceler adlı filmde de yer aldı. Albümdeki "1, 2, 3, 4 (Sumpin' New)" adlı şarkı da tekli olarak satışa sunuldu. Bu şarkı da aynı ülkede beş numaraya yükseldi.

1997 yılında sanatçı üçüncü albümü My Soul'u yayımladı. Albüm önceki albümlerden daha düşük bir başarı göstererek Amerikan albüm listesinde otuz dokuzuncu sırada yerini aldı. Albümden yayımlanan teklilerden sadece Johann Pachelbel'in "Canon in D" adlı eseriyle aynı temele sahip olan "C U When U Get There" adlı şarkı listelere girmeyi başardı. Sonraki yıllarda da çalışmalarını sürdüren Coolio, 2002 yılında El Cool Magnifico ve 2006 yılında The Return of the Gangsta adlı albümlerini satışa çıkardı. Ancak her iki albüm de listelere giremedi. Sanatçı ayrıca 2005 yılında İngiltere'de düzenlenen MOBO Ödülleri'nde sunucu olarak görev aldı.

Özel hayatı

10 Haziran 2008 tarihinde sanatçı, ruhsatsız araç kullanmaktan Hollywood'da yakalandı ve $10,000 ödeyerek serbest kaldı. 10 Mart 2009 tarihinde sanatçı yine bavulunda yer alan kokain yüzünden Los Angeles Havaalanı'nda tutuklandı. Uyuşturucu bulundurması nedeniyle ağır, uyuşturucu kullanım edavatları bulundurması ve bavulunun araştırılmasına izin vermemesi nedenleriyle de hafif suçlar işlediği gerekçesiyle yargılandı. Bu olay sonrasında, sanatçının Avustralya'da gerçekleşecek olan turnesi iptal oldu. Ancak 3 Nisan 2009 tarihinde suçlamalardan aklandı. Yine de on sekiz ay boyunca uyuşturucu tedavisi görmesi zorunlu şart koşuldu.

Ölümü

28 Eylül 2022'de bir arkadaşının evindeyken, banyo zemininde hareketsiz halde bulundu. Polis, cinayet şüphesi olmamasına rağmen ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Coolio'nun menajeri kalp krizi geçirerek öldüğünü beyan etti.

Diskografi

It Takes a Thief (1994)

Gangsta's Paradise (1995)

My Soul (1997)

Coolio.com (2001) (Japonya için sınırlı basım)

El Cool Magnifico (2002)

The Return of the Gangsta (2006)

Steal Hear (2008)

From The Bottom 2 The Top (2009)

Filmografi