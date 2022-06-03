Contra Afaki şarkı sözleri! Contra Afaki DİNLE | Contra Afaki sözleri nedir? - Haberler

Contra - Afaki şarkı sözleri araştırılan başlıklar arasında yer aldı. Rap dünyasının sevilen isimlerinden olan Contra, yeni parçası Afaki'yi dijital müzik platformlarında paylaştı. iTunes, Deezer, Spotify, Youtube, Fizy gibi platformlarda paylaşılan şarkı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Contra Afaki dinlemek isteyenler araştırmlar bulundu. İşte, Contra Afaki şarkı sözleri!

CONTRA AFAKİ ŞARKI SÖZLERİ

ben kimdim lan cezmi

hatırlamıyorum ismim neydi

galiba aklımı kaybettim bu sabahtan beri sanıyorum kendimi rapçi

ne rapçisi i'm mehdi

tanrıdan aldım biraz yetki

tüm zayıfları barış aradığı dibe sokuyorum

olup teksoy saadettin

adımı anıp çarpılıyo bi sürü cenabettin

sanki adım "Cont El Cin"

benle ne problemi var bilmem ama vallahi *** içine bi jahreinin

kahraman olmak değil tek amacım prim

o yüzden cevapsız çağrıları aşağıdakilerin

hakkımda konuşuyo garip gureba bik bik

dedikoduda koyanım hep her halim dik

yaparken dinleyici kamillik hahaa

popçuysam ne ki dava

niye benim peşimdesin peki hala

bi de "anneme söv yeter ki sert ol" diyo

o halde anneni a aa yok sövmem de söveyim isterler

beklentide yüksekler yüzümüze tükür derler

ama ben o kadar düşemem

üşendiğim yolu geri dönemem

hiç fark etmez kalsın hesap bana

şehrin fareleri kaçsın helalara

ya ya alınsın satılığa çıkmışlar bedavaya

devam etsinler hala daha ağlamaya

ama takmam yeni dalmışken deryalara

müzik tuval bilincim ücra

palette siyah turuncu fuşya

bam teline taktıkça bıçağı olur atmış gibi da vinci fırça

hala benim buraların en sığ genci

o yüzden vız geldi tırıs gidiyo başka seçeneği yok diye hepsi

türünü de al nuh'la uza

ol tufanıma kurban

uslandım san umutlan utan utan

surprise dude ben unutmam

hani boynunu vurmaktan daha eğlenceli hevesini kursağına *** ufak ufak ufak

Haberler.com - Gündem