Contra Afaki şarkı sözleri! Contra Afaki DİNLE | Contra Afaki sözleri nedir? - Haberler

Contra Afaki şarkı sözleri! Contra Afaki DİNLE | Contra Afaki sözleri nedir?
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Rap dünyasının sevilen isimlerinden olan Contra, yeni parçasını piyasaya sürdü. Yeni parçası Afaki, dijital müzik platformlarında yayınlandı. Contra Afaki şarkı sözleri merak edilen konular arasında yerini aldı. Contra - Afaki şarkı sözleri kısa sürede araştırılan konular arasında yer aldı. İşte, Contra - Afaki şarkı sözleri! Contra Afaki sözleri haberimizde...
Contra - Afaki şarkı sözleri araştırılan başlıklar arasında yer aldı. Rap dünyasının sevilen isimlerinden olan Contra, yeni parçası Afaki'yi dijital müzik platformlarında paylaştı. iTunes, Deezer, Spotify, Youtube, Fizy gibi platformlarda paylaşılan şarkı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Contra Afaki dinlemek isteyenler araştırmlar bulundu. İşte, Contra Afaki şarkı sözleri!
CONTRA AFAKİ ŞARKI SÖZLERİ
ben kimdim lan cezmi
hatırlamıyorum ismim neydi
galiba aklımı kaybettim bu sabahtan beri sanıyorum kendimi rapçi
ne rapçisi i'm mehdi
tanrıdan aldım biraz yetki
tüm zayıfları barış aradığı dibe sokuyorum
olup teksoy saadettin
adımı anıp çarpılıyo bi sürü cenabettin
sanki adım "Cont El Cin"
benle ne problemi var bilmem ama vallahi *** içine bi jahreinin
kahraman olmak değil tek amacım prim
o yüzden cevapsız çağrıları aşağıdakilerin
hakkımda konuşuyo garip gureba bik bik
dedikoduda koyanım hep her halim dik
yaparken dinleyici kamillik hahaa
popçuysam ne ki dava
niye benim peşimdesin peki hala
bi de "anneme söv yeter ki sert ol" diyo
o halde anneni a aa yok sövmem de söveyim isterler
beklentide yüksekler yüzümüze tükür derler
ama ben o kadar düşemem
üşendiğim yolu geri dönemem
hiç fark etmez kalsın hesap bana
şehrin fareleri kaçsın helalara
ya ya alınsın satılığa çıkmışlar bedavaya
devam etsinler hala daha ağlamaya
ama takmam yeni dalmışken deryalara
müzik tuval bilincim ücra
palette siyah turuncu fuşya
bam teline taktıkça bıçağı olur atmış gibi da vinci fırça
hala benim buraların en sığ genci
o yüzden vız geldi tırıs gidiyo başka seçeneği yok diye hepsi
türünü de al nuh'la uza
ol tufanıma kurban
uslandım san umutlan utan utan
surprise dude ben unutmam
hani boynunu vurmaktan daha eğlenceli hevesini kursağına *** ufak ufak ufak