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Conte - Tuchel Kavgası! (VİDEO) Tuchel ve Conte neden kavga etti?

Chelsea ile Tottenham Hotspur, Premier Lig'in 2. haftasında Stamford Bridge'te karşı karşıya geldi. Londra derbisi 2-2 sona erdi. Mücadelede 2 teknik direktör arasında ise sert anlar yaşandı. İşte, Conte - Tuchel Kavgası! (VİDEO) Tuchel ve Conte neden kavga etti?

Conte Tuchel kavga videosu merak ediliyor. Chelsea ile Tottenham Hotspur, Premier Lig'in 2. haftasında Stamford Bridge'te karşı karşıya geldi. Londra derbisi 2-2 sona erdi. Mücadelede 2 teknik direktör arasında ise sert anlar yaşandı. İşte, Conte - Tuchel Kavgası! (VİDEO) Tuchel ve Conte neden kavga etti? İşte detaylar...

CONTE İLE TUCHEL KAVGA ETTİ

İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında Chelsea, sahasında Tottenham ile 2-2 berabere kaldı. İki takımın teknik direktörleri Thomas Tuchel ile Antonio Conte arasındaki gerginliğin damga vurduğu Londra derbisi, sosyal medyada dünya gündemine oturdu.

BURUN BURUNA GELDİLER

1-0 yenik durumdayken takımı beraberlik golünü atınca Chelsea yedek kulübesine doğru sevinç gösterisi yapan Conte olayların fitilini ateşledi. Chelsea Teknik Direktörü Tuchel, İtalyan hocaya tepki gösterirken ikili burun buruna geldi.

Conte - Tuchel Kavgası! (VİDEO) Tuchel ve Conte neden kavga etti?

Conte - Tuchel Kavgası! (VİDEO) Tuchel ve Conte neden kavga etti?

Conte - Tuchel Kavgası! (VİDEO) Tuchel ve Conte neden kavga etti?

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

Antonio Conte Thomas Tuchel kavga Gündem Spor Haberler

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