Consus Enerji halka arz için talep toplama süreci başladı. Consus Enerji halka arz için başvuru yapan yatırımcılar şimdi de sonuçları beklemeye başladı. Garanti BBVA Yatırım aracılığıyla gerçekleştirilen Consus Enerji halka arz ile ilgili tüm detaylara merak ediliyor. Consus halka arz eşit mi? Consus halka arz ne zaman? Consus Enerji halka arz sonuçları ne zaman açıklanacak?

CONSUS HALKA ARZ NE ZAMAN?

Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş., Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ve Global Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde "Borsada Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemi ile halka arz edilecektir.

Halka arz fiyatının belirlenmesinde SPK'nın ya da Borsa İstanbul'un herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır. Şirket ve halka arz edilecek paylarla ilgili bilgileri içeren İzahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu KAP'ta (kap.org.tr), Şirket'in (consusenerji.com.tr), Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin (garantibbvayatirim.com.tr) ve Global Menkul Değerler A.Ş.'nin (global.com.tr) internet sitelerinde yayımlanmaktadır. Yatırımcıların, yatırım kararlarını halka arz edilecek paylara ilişkin yayımlanmış olan İzahname ile Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'nun incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmektedir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.

SIK SORULAN SORULAR

Halka Arza Nasıl Katılabilirim?

Halka arza katılmak isteyen yatırımcılar, diledikleri aracı kurumdan 14 – 15 Nisan 2022'de 10.30 – 13.00 saatleri arasında CONSE.HE koduyla hisse alım emri girerek halka arza katılabileceklerdir.

Aracı Kurumun veya Bankamın Halka Arz Menüsünde Consus Enerji'yi Göremiyorum?

Consus Enerji halka arzına katılmak isteyen yatırımcılar, eğer çalıştıkları aracı kurum veya bankanın web sitesi/ uygulamasındaki Halka Arz bölümünde Consus Enerji yer almıyorsa, Hisse Alım/Satım menüsü altından CONSE.HE koduyla aratıp, Hisse Alım emri vererek halka arz için talep oluşturabilirler.

Banka mobil uygulamalarından talep girilemediği durumda banka web sitesinde aynı şekilde Hisse Alım/Satım menüsü altından CONSE.HE koduyla aratıp, Hisse Alım emri vererek halka arz için talep oluşturabilirler.

CONSUS HALKA ARZ EŞİT Mİ?

Dağıtım Yöntemi: Eşit Dağıtım

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