Teknolojinin gelişmesiyle akılı telefonlarda hayatımızın değinmez bir parçasın olmuştur. Pek çok marka ve çeşitte olan akıllı telefonların çoğu özelliği de birbirine benzemekte üreten firmaları farklı olmaktadır. Peki, Xiaomi telefonlarda connect with mi assistant ne demek? Android 13 tabanlı MIUI 14 kullanıcılara neler sunacak? İşte tüm merak edilenler...

Akıllı telefonlar birçok veriyi depolamamızı sağlayan ve onlara kısa süre de ulaşmamızı sağlayan akılı cihazlardır. Bazı akılı telefonlar diğerlerin göre daha fazla cihazı bünyesinde bulundurmaktadır. Son zamanlarda büyük çıkış yapan xiomide onlardan birisidir. Peki bir çok özeliği bünyesinde bulunduran bu telefonun yeni çıkardığı connect with mi assistantözeliğine demek? Android 13 tabanlı MIUI 14 kullanıcılara neler sunacak? Detaylar haberimizde...

CONNECT WİTH Mİ ASSİSTANT NEDİR?

Akıllı telefonlar cihaz içinde bulunan dosyaları saklayan, telefonun istenildiği şekilde biçimlendirilmesini sağlayan, veri alışverişini ve herhangi bir şeyi aktarmaya çalışmak gibi pek çok fonksiyonel özelliğe sahip olmaktadır. Xiaomi telefonlarda ve başka marka telefonlarda da sık sık karşılaşılan connect with mi assistant, akıllı telefonları düzgün bir şekilde yönetmek için gerekli olan erişimin sağlanmasına yardımcı olan bir özellik olarak ifade edilmektedir.

Connect with mi Assistant bilgisayarlarda da sık karşılaşılan bir bağlantı olmaktadır. Bu bağlantı sayesinde cihaz ayarlarını etkin bir şekilde yönetmek sağlanmış olmaktadır. Connect with mi assistant Xiaomi telefonlarda ayrıca herhangi bir verinin kurtarılması ya da veri alışverişi yapmak için kullanılan bir özellik olarak belirtilmektedir. Bu özelliğin Xiaomi marka bütün akıllı telefonlarda yer almadığı bazı üst modellerde bu özelliğe yer verildiği görülmektedir.

ANDRİOİD 13 TABANLI MIUI 14 NELER SUNACAK?

Bildirilenlere göre Xiaomi telefonlar için yeni özellikleri beraberinde getirmesi beklenen MIUI 14, daha az depolama alanı kullanımı ve hafif yapısıyla öne çıkacak. Bununla birlikte yeni sürüm, ''güç tasarrufu'' modunda hem önceden yüklenmiş hem de üçüncü taraf uygulamaların performansını arttıran geliştirilmiş bir sistem mimarisi ile karşımıza çıkacak.

Kullanıcı deneyimi konusun da yeni özellikler ile güncellenen MIUI 14, daha fazla kişiselleştirme seçeneği ve yeni bir widget formatı ile kullanıcıların oluşturabileceği kombinasyon sayısını arttıracak. Arayüze eklenen bir diğer yenilik ise, kullanıcılar artık herhangi bir galeri görüntüsünden metinleri kopyalayabilecek.

Sızdırılan bilgiler arasında ayrıca "Süper simge" adı verilen bir özellikten bahsediliyor. Bu özelliğin detayları bilinmiyor olsa da, ana ekrana yeni bir görünüm kazandırması bekleniyor. Yeni güncelleme, genel gizlilik ve güvenlik özellikleri konusunda da yenilikler getiriyor. Böylece cihazlar, gerçekleştirilen birçok eylemde bulutta hiçbir veri depolanmadan yerel olarak uçtan uca gizlilik desteğine sahip olacak.

Xiaomi ayrıca, cihazlar arasındaki bağlantıyı geliştirerek, kulaklıkları telefonunuza, tabletinize ve TV'nize bağlamayı ve bu cihazlar arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapmayı kolaylaştırıyor. Buna ek olarak MIUI 14, sesli dijital asistan tarafında da yenilikler sunuyor. Kullanıcılar artık asistan üzerinden çeviri, arama filtreleme ve çok daha fazlasını yapabilecek.