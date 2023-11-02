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Comanchero ne demek? Comanchero suç örgütü nedir? 'Comanchero' kelimesi ne anlama gelir?

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COMANCHERO NE DEMEK?

Comanchero, kuzey ve orta New Mexico'da, New Mexico ve Batı Teksas'ın kuzeydoğu bölgelerindeki göçebe ovalar kabileleri ile ticaret yaparak hayatlarını değiştiren öncelikle Yeni Meksikalı İspanyol tüccarlarıydı.

COMANCHERO SUÇ ÖRGÜTÜ NEDİR?

İstanbul'da düzenlenen Kafes Operasyonu ile Avustralya merkezli olarak küresel çapta faaliyet gösteren ve liderliğini Hakan Ayık'ın yaptığı uluslararası silahlı organize suç örgütü Comanchero çökertildi. Operasyonlar sonucunda 37 şüpheli şahıs yakalanırken, MASAK raporları doğrultusunda 55 şüpheli şahsa ait yaklaşık 4,5 milyar TL değerindeki malvarlıklarına el konuldu.