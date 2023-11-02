Uluslararası silahlı organize suç örgütü 'Comanchero' tarafından gündeme gelen haberlerin ardından Comanchero çökertildi mi? Sorusu yanıt buldu ve konu hakkında açıklamalar gerçekleştirildi. Peki, Comanchero çökertildi mi? Comanchero kimdir, nedir?

Comanchero çökertildi mi? Sorusu, haberler nedeniyle bir süredir merak edilmekte ve araştırılmakta. Avusturalya merkezli küresel çapta faaliyet gösteren COMANCHERO isimli Sınıraşan Silahlı Organize Suç Örgütünün sözde lideri Mick HAWI 2018 yılında öldürülmüştü. Peki, Comanchero çökertildi mi? Comanchero kimdir, nedir?

COMANCHERO ÇÖKERTİLDİ Mİ?

İstanbul'da düzenlenen Kafes Operasyonu ile Avustralya merkezli olarak küresel çapta faaliyet gösteren ve liderliğini Hakan Ayık'ın yaptığı uluslararası silahlı organize suç örgütü Comanchero çökertildi. Operasyonlar sonucunda 37 şüpheli şahıs yakalanırken, MASAK raporları doğrultusunda 55 şüpheli şahsa ait yaklaşık 4,5 milyar TL değerindeki malvarlıklarına el konuldu.

Suç örgütlerini bir bir çökerten operasyonlara imza atan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımla uluslararası suç örgütü olan Comanchero'nun çökertildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, örgütün liderliğini yapan "Reis" lakaplı Hakan Ayık dahil 37 kişinin de gerçekleştirilen operasyonla yakalandığını açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce sınıraşan silahlı organize suç örgütü COMANCHERO'ya "Suç İşlemek İçin Örgüt Kurma, kurulan örgüte üye olmak, Uluslararası Uyuşturucu Madde Ticareti, Suçtan Elde Edilen Malvarlığını Aklamak" suçlarından operasyon düzenlenmiştir.