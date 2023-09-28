Çölyak hastaları için glütensiz pasta üreten kadın kooperatifi

Niğde Bağları Kadın Kooperatifi, fasulye, mercimek ve nohuttan yapılan glütensiz pasta ve kurabiye gibi ürünler üreterek çölyak hastalarına sağlıklı ve lezzetli seçenekler sunuyor. Kooperatif, yerel lezzetlerden oluşan ürünleri elma pekmezi ile tatlandırıyor ve kadınlara istihdam sağlıyor.

- Fasulye, mercimek ve nohuttan un yapıp çölyak hastaları için glütensiz pasta üretiyorlar

NİĞDE - Niğde Bağları Kadın Kooperatifi üyeleri, tahıl ürünlerinden geliştirdiği ürünlerle hem çölyak hastaları için glütensiz pasta ve kurabiye gibi ürünler üretiyor hem de kadınlara istihdam sağlıyor.

10 kadının bir araya gelerek kurdukları kooperatifte, Niğde'ye özgü yerel lezzetlerden yapılan germiyan bombası, emli turtası, melendiz karası gibi geliştirilen ürünler yer alıyor. Beyaz unun hiç kullanılmadığı kooperatifte, çölyak hastaları için fasulye, nohut ve mercimek unundan üretilen ürünler elmadan yapılan pekmezle lezzetlendiriliyor. Kurdukları kooperatif ile ilgili bilgi veren Niğde Bağları Kadın Kooperatifi Başkanı Gülsüm Temur, hem sağlıklı hem lezzetli ürünler ortaya çıkarmak hedefinde olduklarını söyledi. Temur; "Nohut, mercimek ve fasulye unundan deneme yanılma yöntemi ile oryaya çıkardığımız ürünler yaptık ve ürünlerde beyaz un hiç yok. ARGE çalışması yapıyoruz. Hem sağlıklı beslenelim hem de damak tadımıza uygun olsun istedik. Çölyak hastalarını da düşündük her şeyi yiyemiyorlar onların da damak tadına uygun olsun istedik. Yaptığımız ürünlerin çok raf ömrü olmadığı için sipariş üzerine yapıyoruz. Sosyal medya hesaplarından satıyoruz" dedi.

Kooperatif üyesi Selda Gündoğdu da, "Tahıl bakımından zengin bir yer Niğde ve isimlerini koyarken bunların yetiştiği yerlerin isimlerini koymaya özen gösterdik. Ürünlerimizin içinde bir gram dahi un bulunmuyor. Sağlıklı olması için şekere yer vermiyoruz ve elmadan yaptığımız pekmezi kullanıyoruz. Düşünün önünüze bir kilo fasulye ve nohut koyuldu, bundan ürün geliştirin denildi. Bu çok zor oldu bizim için ama sonuçlar çok güzel oldu" ifadelerini kullandı.

Kooperatifle birlikte ürün geliştirmede bilgi alış verişi yapan Niğde Gastronomi ve Mutfak Sanatları Derneği Başkanı İsa Serhan Cihangir ise, geliştirilen ürünlerin pazarlanması konusunda da iş birliği içinde olduklarını söyledi.

Kooperatifte gelir sağlayan kadınlar ise hem sosyalleştikleri hem de gelir elde ettikleri için memnun olduklarını ifade etti.

Yerel ürünlerden farklı lezzetler geliştiren kooperatif sağlıklı ürün sayısını arttırmayı ve seri üretime geçip daha çok kadına istihdam sağlamayı hedefliyor.