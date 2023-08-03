Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın kadroda düşünmediği Diego Rossi'nin ABD ekibi Columbus Crew SC ile transfer görüşmelerine başladığını KAP'a bildirdi. Rossi'nin transferinin kısa sürede tamamlanması bekleniyor. Columbus Crew hangi ligde?

COLUMBUS CREW HANGİ LİGDE?

Major League Soccer, ABD ve Kanada futbol liglerinin en üst düzey ligidir. Ligde 26[1][2] takım mücadele eder. Bu takımların 23'ü Amerika Birleşik Devletleri'ne 3'ü Kanada'ya aittir. Doğu ve Batı olmak üzere iki gruba ayrılmıştır.

Format[

Major League Soccer'ın normal sezonu Mart ayında başlarken Ekim ayında sona erer. Ligde yer alan 26 takım, kulüplerin ABD'deki konumlarına göre doğu ve batı olmak üzere iki gruba ayrılır. İki grup da 13 takımdan oluşur.Her takım normal sezonda 17'si kendi evinde 17'si deplasmanda olmak üzere 34 maç yapar. Her takım; karşı gruptan takımlar ile 5'i iç saha ve 5'i deplasman olmak üzere 10 maç, kendi grubundaki diğer 9 takım ile 1'i kendi evinde ve 1'i deplasman olmak üzere 18 maç ve ek olarak 3'ü kendi evinde ve 3'ü deplasmanda olmak üzere 6 konferans içi maç yapar.

Normal sezonun bitimiyle birlikte, en çok puan toplayan takım MLS Supporters' Shield adlı kupanın sahibi olur. Her grubu ilk yedi sırada tamamlayan takımlar, oynadıkları playoff mücadelelerinin ardından MLS Kupası maçı oynarlar.

Sezonun ortalarında ise ligin en iyi oyuncularından oluşan karma takımla, dünyanın diğer liglerinden bir takımın karşılaştığı All-Star Maçı yapılır.