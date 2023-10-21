Diş sağlığının vazgeçilmez bir parçası olarak kabul edilen Colgate, dünya genelinde milyonlarca insanın güvenle kullandığı bir diş bakım markasıdır. Bu kapsamda Colgate hangi ülkenin markası? Sorusu zaman zaman merak edilir. Peki, Colgate hangi ülkenin markası? Colgate hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Colgate markası nereye ait?

Colgate hangi ülkenin markası? Colgate hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Colgate markası nereye ait?

Colgate hangi ülkenin markası? Sorusu, Colgate hakkında en çok merak edilen detaylar arasında yer alıyor. Günümüzde dünya genelinde tanınmış ve sevilen birçok marka bulunmaktadır. Bu markalardan biri de Colgate'dir. Bu yazıda, Colgate 'in kökeni ve dünya çapındaki varlığı hakkında bilgi vereceğiz. Peki, Colgate hangi ülkenin markası? Colgate hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Colgate markası nereye ait?

COLGATE HANGİ ÜLKENİN MARKASI?

Colgate markası, 1806 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulmuştur. Şirketin kurucusu, William Colgate'dir. İlk olarak New York City'de küçük bir sabun ve mum işiyle başlayan Colgate, daha sonra diş macunu ve diş fırçası üretimine geçiş yapmıştır. 1928'de Colgate, toplumların diş sağlığını geliştirmek amacıyla diş fırçası ve diş macunu dağıtım programlarına başlamıştır. Colgate Palmolive şirketi 1992 yılında Türkiye'de faaliyet yürüten Hacı Şakir Sabun markasını satın aldı.