Coleslaw, aynı zamanda lahana salatası veya sadece lahana salatası olarak da biliniyor. Coleslaw yemeğini yapmak isteyenler ise arama motorlarında Coleslaw nedir? Coleslaw nasıl yapılır? sorularını araştırdı. Peki, Coleslaw nedir? Coleslaw nasıl yapılır?

Coleslaw nedir? merak ediliyor. Sıcak yaz günlerinde serinlemek ve lezzetli bir salata ile sofralarınızı renklendirmek ister misiniz? İşte size tam da aradığınız tarif: Coleslaw! Coleslaw, Amerikan mutfağından dünya çapında popüler hale gelmiş bir salata çeşididir. İçerisindeki çeşitli sebzeler ve lezzetli sosuyla damakları şenlendiren bu salatayı siz de kolaylıkla evinizde hazırlayabilirsiniz. Peki, Coleslaw nedir? Coleslaw nasıl yapılır? İşte detaylar...

COLESLAW NEDİR?

Coleslaw, aynı zamanda lahana salatası veya sadece lahana salatası olarak da biliniyor. Lahana salatası, "lahana salatası" anlamına gelen Hollandaca "koolsla" teriminden türemiştir ve dünya çapında çeşitli biçimlere dönüşmüştür. Lahana salatasındaki tek tutarlı içerik çiğ lahanadır, diğer içerikler ve soslar ise büyük farklılıklar gösterir. Bazı popüler varyasyonlar arasında kırmızı lahana, biber, rendelenmiş havuç, soğan, rendelenmiş peynir, ananas veya elmanın eklenmesi ve mayonez veya krema gibi salata soslarının kullanılması yer alır. Geleneksel Alman Krautsalat, yağ ve sirke ile marine edilmiş ince kıyılmış lahanadan oluşurken, İsrail'de kırmızı lahana ve mayonez yaygın olarak kullanılmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde, lahana salatası genellikle ayran, mayonez veya ikame maddeleri ve havuç içerir; bölgesel varyasyonlar, süt ürünleri ve mayonez yerine hazırlanmış hardal veya sirke içerir.

COLESLAW NASIL YAPILIR?



Malzemeler:

Yarım beyaz lahana

2 adet havuç

1 adet kırmızı soğan

Yarım su bardağı mayonez

2 yemek kaşığı sirke (tercihen elma sirkesi)

2 yemek kaşığı toz şeker

Yarım limonun suyu

Tuz ve karabiber (damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz)

Yapılış: