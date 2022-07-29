Çökertme Kebabı tarifi! Masterchef Çökertme Kebabı nasıl yapılır? Çökertme Kebabı yemek tarifi! Çökertme Kebabı için gerekli malzemeler nelerdir?
Masterchef 28 Temmuz yarışmasında şefler tarafından Çökertme Kebabı yemeğinin yapılması istendi. Peki Masterchef Çökertme Kebabı nasıl yapılır? Çökertme Kebabı yemeği için gerekli malzemeler nelerdir? Çökertme Kebabı yemek tarifi! Çökertme Kebabı nasıl yapılır? Çökertme Kebabı yemek tarifi haberimizde...
Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Çökertme Kebabı tarifi oldu. Peki en güzel Çökertme Kebabı yemek tarifi nasıldır? Çökertme Kebabı yemeği nasıl yapılır? Çökertme Kebabı için gerekli malzemeler nelerdir?
Eti için gerekli malzemeler;
300 gram dana bonfile
2 kaşık sıvı yağ
Tuz
Karabiber
Et marinasyonu için gerekli olanlar;
2 tane soğan (Bir tanesi rendelenecek)
½ (yarım) çay bardağı zeytinyağı
Tuz
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı karabiber
½ (yarım) bardak süt
1 bardak soda
1 kaşık tereyağı
Domates sosu için gereken malzemeler;
2 kaşık tereyağı
½ (yarım) kaşık pul biber
1 domates (rendelenmiş)
Patatesi için gerekli olanlar;
2 tane patates
1,5 bardak ayçiçeği yağı
Servisi için:
4 yemek kaşığı sarımsaklı yoğurt
Öncelikle patatesleri soyuyoruz ve rendeliyoruz. Patatesleri, nişastasının çıkması için tuzlu suda 10-15 dakika kadar bekletiyoruz. Akabinde sudan çıkartıp güzelce süzüyoruz, yağda kızartıyoruz ve servis tabağına alıyoruz. Sonrasında yoğurdu su ile biraz açıyoruz ve içerisine sarımsakları katıyoruz.İsteyenler 1-2 yemek kaşığı zeytinyağı da ilave edebilir. Sonrasında sarımsaklı yoğurdu patateslerin üzerine gezdiriyoruz.
Ardından bifteklik olarak etlerimizi inceltiyoruz ve doğruyoruz. Sonrasında yüksek ateşte 5 dakika kadar kızartıyoruz. Tavadan alıp ince ince tekrar doğrayıp tekrar kızgın yağa atıp kavuruyoruz. Sonrasında üzerine bir miktar baharat ve tereyağı ekliyoruz. Kavrulunca da önceden hazırladığımız patates ve yoğurdun üzerine ilave ediyoruz.
Çökertme kebabımız hazırdır. Afiyet olsun...
Çökertme kebabı Türk mutfağından Muğla, Bodrum, Milas bölgesine ait bir yemektir. Genel olarak Ege bölgesinde meşhur olmuş bir kebap çeşididir. Çökertme kebabı, "Bodrum Kebabı" olarak da bilinir. Yöre olarak Muğla şehrine ait bir yemek türüdür.