Çökelekli Hingel tarifi! Masterchef Çökelekli Hingel nasıl yapılır? Çökelekli Hingel için gerekli malzemeler nelerdir? Çökelekli Hingel hangi yöre?

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ÇÖKELEKLİ HİNGEL YEMEĞİ HANGİ YÖREYE AİTTİR?

Çökelekli Hingel yemeği Doğu Anadolu bölgesine ait bir yemektir.

ÇÖKELEKLİ HİNGEL İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Hamur için:

2 su bardağı un

1 su bardağı su

Yarım çay kaşığı tuz

İç harcı için:

200 gram çökelek veya lor peyniri

1 adet yumurta

Yarım demet maydanoz (ince doğranmış)

Tuz

Karabiber

Sosu için:

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı su

Tuz

Pul biber

ÇÖKELEKLİ HİNGEL NASIL YAPILIR?

Hamur için, unu bir kaseye alın ve tuz ekleyin. Azar azar su ilave ederek yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamuru streç filmle örtün ve 15-20 dakika dinlendirin.

İç harç için, çökeleği veya lor peynirini bir kaseye alın. İçine yumurtayı kırın, doğranmış maydanozu, tuzu ve karabiberi ekleyin. İyice karıştırın.

Dinlenen hamuru tezgaha alın ve ince bir yufka açın. Açılan yufkayı 8 cm çapında yuvarlaklar halinde kesin. Her bir yuvarlağın içine çökelekli harçtan koyun ve yarım ay şeklinde kapatın. Kenarlarını iyice bastırarak kapatın. Bütün yufkaları aynı şekilde hazırlayın.

Bir tencerede su kaynatın ve içine tuz ekleyin. Hazırladığınız hingelleri kaynar suya atın ve 8-10 dakika kadar haşlayın. Haşlanan hingelleri süzün.

Sos için, tereyağını ve sıvı yağı bir tavada eritin. Domates salçasını ekleyin ve kısık ateşte biraz kavurun. Su, tuz ve pul biberi ekleyin. Sosu karıştırarak kaynatın.

Haşlanan hingelleri servis tabağına alın. Üzerine hazırladığınız sosu gezdirin.

Çökelekli Hingel, sıcak olarak servis yapılır. Yanında yoğurtla birlikte servis edebilir ve üzerine isteğe bağlı olarak pul biber veya tereyağında kızdırılmış nane ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun!