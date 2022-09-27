Ekranların beğenilen komedi programı Çok Güzel Hareketler 2'nin kadrosuna sosyal medya fenomeni Röportaj Adam dahil oldu. Sosyal medya kullanıcıları Röportaj Adam'ın hangi bölümde dahil olacağını araştırıyor. Peki, Çok Güzel Hareketler Röportaj Adam ne zaman yayınlanacak? Çok Güzel Hareketler Röportaj Adam bölümü izle!

Röportaj Adam olarak tanınan Mahsun Karaca Çok Güzel Hareketler 2'nin kadrosuna dahil oldu. Sosyal medya kullanıcıları bu haberin ardından Röportaj Adam'ın bölümü ne zaman yayınlanacağını araştırmaya başladı. Peki, Çok Güzel Hareketler Röportaj Adam ne zaman yayınlanacak? Çok Güzel Hareketler Röportaj Adam bölümü izle!

ÇOK GÜZEL HAREKETLER RÖPORTAJ ADAM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

İlgiyle izlenen komedi programı Çok Güzel Hareketler 2, 2 Ekim Pazar saat 20:00'de yeni sezonuyla Star'da yayınlanacak.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER RÖPORTAJ ADAM BÖLÜMÜ İZLE!

https://www.youtube.com/watch?v=s-_x7ufo0gM