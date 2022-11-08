'Çok Güzel Hareketler Bunlar' ekibinde yer aldığı skeçlerle adından söz ettiren Metin Yıldız, yaşadığı sağlık sorunu ile sevenlerini korkuttu. 48 yaşındaki Metin Yıldız'ın sağlık durumu merak ediliyor. Peki, Çok Güzel Hareketler Metin Yıldız kalp krizi mi geçirdi? Metin Yıldız sağlık durumu ne?

Çok Güzel Hareketler Metin Yıldız Kalp krizi mi geçirdi? sorusu merak ediliyor. 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' ekibinde yer alan Metin Yıldız'ın kalp krizi haberi herkesi korkuttu. Peki, Çok Güzel Hareketler Metin Yıldız kalp krizi mi geçirdi? Metin Yıldız sağlık durumu ne? İşte merak edilenler...

ÇOK GÜZEL HAREKETLER METİN YILDIZ KALP KRİZİ Mİ GEÇİRDİ?

Son olarak 'Nuh'un Gemisi Cudi'de 2' filminde rol alan Metin Yıldız, geçtiğimiz cuma günü sabaha karşı evinde kalp krizi geçirdi.

Oyuncuyu hastaneye eşi Ceylan Yılmaz yetiştirdi. Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan Yıldız'ın tıkanan iki damarına anjiyo yapıldı.