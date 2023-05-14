14 Mayıs 2023 Pazar günü sevdikleri dizileri takip etmek isteyen izleyiciler yayın akışında takip ettikleri dizileri göremeyince detaylı araştırmalar yaptılar. Bu konuda en çok merak edilen dizilerden biri Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oldu. Peki, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yok mu? Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 neden yok, bugün yayınlanmayacak mı?

Her hafta olduğu gibi bu hafta da Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programı takipleri yeni bölümü heyecanla bekliyor. Ama yayın akışında Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programını göremeyenler Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yok mu? 14 Mayıs 2023 Pazar seçim günü Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 neden yok, bugün yayınlanmayacak mı gibi konular araştırdı

14 MAYIS 2023 PAZAR SEÇİM GÜNÜ ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 NEDEN YOK?

Bugün seçim olması dolayısıyla kanallar seçim özel programları ile ekrana çıkıyor. Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programı da bu nedenle ekranda olmayacak bu akşam Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 programının yeni bölümü yayınlanmayacak.

İşte yayın akışı: