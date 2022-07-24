Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni sezon ne zaman başlayacak 2022? ÇGHB 2 yeni sezonu ne zaman, hangi gün, hangi kanalda yayınlanacak?
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Ekranların beğenilen komedi programı Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin yeni sezonu ne zaman başlayacak merak ediliyor. ÇGHB2 'nin yeni sezonunu merakla bekleyen izleyiciler, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni sezon ne zaman başlayacak 2022? ÇGHB 2 yeni sezonu ne zaman, hangi gün, hangi kanalda yayınlanacak? araştırması yapıyor. İşte ayrıntılar...
Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak imzalı, 2019 yılında Kanal D'de yayınlanmaya başlayan eğlence programıdır. Peki, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni sezon ne zaman başlayacak 2022? ÇGHB 2 yeni sezonu ne zaman, hangi gün, hangi kanalda yayınlanacak? ÇGH 2 yeni sezon ne zaman başlıyor?
ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 NEDİR?
Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak imzalı, ilk bölümü 10 Şubat 2019 tarihinde Kanal D'de yayımlanan eğlence programı. 2008-2011 yılları arasında yayımlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar programının devamı niteliğindedir.
ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2022?
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni sezonu ne zaman başlayacak henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Fakat geçmiş sezonlara bakıldığında yeni sezonun da Eylül-Ekim aylarında başlaması bekleniyor. Ek olarak Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni sezonda Star TV'de ekranlara gelecektir. Programın yeni kanalı Star TV olmuştur.
ÇGHB 2 SAAT KAÇTA HANGİ GÜN OLACAK?
ÇGHB 2 hafta sonu her pazar akşam saat 8'de ekranlara gelecektir.
ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 OYUNCU KADROSU
Arif Güloğlu
Atakan Çelik
Ayşegül Yılmaz
Batuhan Soyaslan
Cemile Canyurt Kaya
Cenan Adıgüzel
Ebru Yücel
Emin Oğuz Çelebi
Emre Aslan
Evliya Aykan
Ezgi Özyürekoğlu Saka
Fatma Tezcan
Hacı Ahmet Ak
Hilmi Deler
Metin Pıhlıs
Ömer Faruk Çavuş
Safa Sarı
Selen Esen Çelebi
Tuğba Yılmaz
Yasin Çam
Yeşim Dursun