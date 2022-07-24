Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak imzalı, 2019 yılında Kanal D'de yayınlanmaya başlayan eğlence programıdır. Peki, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni sezon ne zaman başlayacak 2022? ÇGHB 2 yeni sezonu ne zaman, hangi gün, hangi kanalda yayınlanacak? ÇGH 2 yeni sezon ne zaman başlıyor?

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 NEDİR?

Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak imzalı, ilk bölümü 10 Şubat 2019 tarihinde Kanal D'de yayımlanan eğlence programı. 2008-2011 yılları arasında yayımlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar programının devamı niteliğindedir.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2022?

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni sezonu ne zaman başlayacak henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Fakat geçmiş sezonlara bakıldığında yeni sezonun da Eylül-Ekim aylarında başlaması bekleniyor. Ek olarak Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni sezonda Star TV'de ekranlara gelecektir. Programın yeni kanalı Star TV olmuştur.

ÇGHB 2 SAAT KAÇTA HANGİ GÜN OLACAK?

ÇGHB 2 hafta sonu her pazar akşam saat 8'de ekranlara gelecektir.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2 OYUNCU KADROSU

Arif Güloğlu

Atakan Çelik

Ayşegül Yılmaz

Batuhan Soyaslan

Cemile Canyurt Kaya

Cenan Adıgüzel

Ebru Yücel

Emin Oğuz Çelebi

Emre Aslan

Evliya Aykan

Ezgi Özyürekoğlu Saka

Fatma Tezcan

Hacı Ahmet Ak

Hilmi Deler

Metin Pıhlıs

Ömer Faruk Çavuş

Safa Sarı

Selen Esen Çelebi

Tuğba Yılmaz

Yasin Çam

Yeşim Dursun