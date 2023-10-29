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Çok Güzel Hareketler 2 YENİ BÖLÜM (152. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?

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STAR TV'nin sevilen dizisi Çok Güzel Hareketler 2 Pazar günü 152. BÖLÜMÜYLE ekranlara gelecek. Diziyi canlı izlemek isteyenler, Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm (152. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Araştırması yapıyor.

Çok Güzel Hareketler 2 Her Pazar STAR TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Çok Güzel Hareketler 2 152. BÖLÜM 2. Fragmanı yayınlandı! Peki, Çok Güzel Hareketler 2 Yeni bölüm (152. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Çok Güzel Hareketler 2 Yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? İşte detaylar…

Sevilen dizi Çok Güzel Hareketler 2 her Pazar STAR TV ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Yeni bölümü merakla beklenen dizinin sevenleri fragmanı araştırılmaktadır. Çok Güzel Hareketler 2 bu akşam (24 Ekim) saat 20.00'de STAR TV ekranlarında yayınlanacak. Yeni bölümün fragmanı ise dizinin Youtube kanalında yayınlandı. Yeni bölümün fragmanını izlemek için Youtube Çok Güzel Hareketler 2 Kanalını ziyaret edebilirsiniz.

Çok Güzel Hareketler 2 YENİ BÖLÜM (152. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?

STAR TV'nin sevilen dizisi "Çok Güzel Hareketler 2" her Pazar akşamı izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Yeni bölümü merakla beklenen bu dizi sevenleri tarafından saat kaçta başlayacağı konusunda sorularla dolu. "Çok Güzel Hareketler 2 " bu akşam, 24 Ekim'de saat 20.00'de STAR TV ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. Dizi tutkunları için kaçırılmayacak bir bölüm olacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Çok Güzel Hareketler 2 YENİ BÖLÜM (152. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?

Arif Güloğlu

Atakan Çelik

Ayşegül Yılmaz

Birsel Kılınçcı

Cemile Canyurt

Cenan Adıgüzel

Ebru Yücel

Emre Aslan

Emin Oğuz Çelebi

Engin Demircioğlu

Ezgi Özyürekoğlu Saka

Hacı Ahmet Ak

Hilmi Deler

Ömer Faruk Çavuş

Safa Sarı

Tuğba Yılmaz

Yasin Çam

Yeşim Dursun

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Serhıldan Hülakü
Serhıldan Hülakü
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