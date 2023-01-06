Ekranların beğenilen komedi programı Çok Güzel Hareketler 2, Star Tv kanalında seyiricisiyle buluşuyor.. Çok Güzel Hareketler 2 programının oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Peki, Çok Güzel Hareketler 2 oyuncuları kim? Çok Güzel Hareketler oyuncu kadrosu! İşte detaylar...

Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak imzalı, 2019 yılında Kanal D'de yayımlanmaya başlayan eğlence türündeki Türk televizyon programıdır. 2008-2011 yılları arasında yayımlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı programın devamı niteliğindedir. Çok Güzel Hareketler programının oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Peki, Çok Güzel Hareketler 2 oyuncuları kim? Çok Güzel Hareketler oyuncu kadrosu! Detaylar haberimizde...

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 OYUNCULARI KİM?

Arif Güloğlu

Atakan Çelik

Ayşegül Yılmaz

Batuhan Soyaslan

Buse Kara

Buse Sinem

Cemile Canyurt Kaya

Cenan Adıgüzel

Ebru Yücel

Emin Oğuz Çelebi

Ezgi Özyürekoğlu Saka

Fatma Tezcan

Hacı Ahmet Ak

Hilmi Deler Üstyapı

Kıvanç Talu

Mahsun Karaca

Metin Pıhlıs

Safa Sarı

Selen Esen Çelebi

Tuğba Yılmaz

Yasin Çam

Yeşim Dursun