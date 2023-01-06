Çok Güzel Hareketler 2 oyuncuları kim? Çok Güzel Hareketler oyuncu kadrosu!
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Ekranların beğenilen komedi programı Çok Güzel Hareketler 2, Star Tv kanalında seyiricisiyle buluşuyor.. Çok Güzel Hareketler 2 programının oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Peki, Çok Güzel Hareketler 2 oyuncuları kim? Çok Güzel Hareketler oyuncu kadrosu! İşte detaylar...
Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak imzalı, 2019 yılında Kanal D'de yayımlanmaya başlayan eğlence türündeki Türk televizyon programıdır. 2008-2011 yılları arasında yayımlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı programın devamı niteliğindedir. Çok Güzel Hareketler programının oyuncu kadrosu merak konusu oldu. Peki, Çok Güzel Hareketler 2 oyuncuları kim? Çok Güzel Hareketler oyuncu kadrosu! Detaylar haberimizde...
ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 OYUNCULARI KİM?
Arif Güloğlu
Atakan Çelik
Ayşegül Yılmaz
Batuhan Soyaslan
Buse Kara
Buse Sinem
Cemile Canyurt Kaya
Cenan Adıgüzel
Ebru Yücel
Emin Oğuz Çelebi
Ezgi Özyürekoğlu Saka
Fatma Tezcan
Hacı Ahmet Ak
Hilmi Deler Üstyapı
Kıvanç Talu
Mahsun Karaca
Metin Pıhlıs
Safa Sarı
Selen Esen Çelebi
Tuğba Yılmaz
Yasin Çam
Yeşim Dursun