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Çok Güzel Hareketler 2 CANLI izle! STAR TV Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm full HD canlı yayın izle!

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STAR TV ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 CANLI İZLE

STAR TV ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler 2 adlı yapım, yeni bölümüyle saat 20:00 itibariyle bu akşam ekranlarda.

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STAR TV ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 HAKKINDA

Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak imzalı, 2019 yılında Kanal D'de yayımlanmaya başlayan eğlence türündeki Türk televizyon programıdır. 2008-2011 yılları arasında yayımlanan Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı programın devamı niteliğindedir. İlk bölümü 10 Şubat 2019 tarihinde yayımlanmıştır.