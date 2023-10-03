Çok Güzel Hareketler 2'nin yayınlanan son bölümü, izleyenleri yine çok güldürdü. Fragmanı izleyen seyirciler yeni bölümün gelmesini merakla bekliyor. Peki, Çok Güzel Hareketler 2 150. bölüm fragman izle! Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm ne zaman, 150. Bölüm fragman yayınlandı mı? İşte detaylar…

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 150. BÖLÜM FRAGMAN İZLE! Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm ne zaman, 150. Bölüm fragman yayınlandı mı?

Kanal D'de izleyicileri ekran başına kilitleyen Çok Güzel Hareketler 2 programı, reytinglerde büyük başarı elde etmeye devam ediyor. Fragmanın sürpriz dolu içeriği izleyicileri yine çok güldürdü. Peki, Çok Güzel Hareketler 2 150. bölüm fragman izle! Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm ne zaman, 150. Bölüm fragman yayınlandı mı? İşte detaylar…

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 150. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

Dizinin yeni fragmanı web sitelerinde ve Youtube kanallarında yayınlandı.

Çok Güzel Hareketler 2 150. Bölüm fragman izlemek için TIKLAYIN!

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, 150. BÖLÜM FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölümüyle 8 Ekim Pazar günü 20.00'de Kanal D'de yayınlanacak. Fragman ise sosyal medya kanallarından paylaşıldı.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 NEDİR?

Çok Güzel Hareketler Bunlar, ilk bölümü 7 Mayıs 2008'de Kanal D'de yayınlanan eğlence programı. Yılmaz Erdoğan yönetiminde BKM Mutfak oyuncularının sahne aldığı programda, önceleri seyirciler de puan vererek oyunlarda etkin olmuş, daha sonra ise bu uygulamadan kalkıp yalnızca skeçler verilmiştir. Yılmaz Erdoğan'ın kardeşi olan Deniz Erdoğan, çok bilindik bir melodi olan Camptown Races isimli Amerikan halk şarkısına söz yazmak suretiyle programın jenerik müziğini hazırlamıştır. Ayrıca ekibin Çok Filim Hareketler Bunlar adlı uzun metraj sinema filmleri 26 Mart 2010'da gösterime girmiştir. 26 Haziran 2011 tarihinde de program bitmiştir. Yılmaz Erdoğan'ın yönetimindeki atölyeden çıkan "Çok Güzel Hareketler 2" yeni bölümleriyle Star Tv'de yayınlanmaya devam etmektedir.

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 OYUNCULARI