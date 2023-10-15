Popüler müzik programı Çok Akustik'in bu haftaki konuğu Simge oldu. Simge'nin kim olduğu, kaç yaşında olduğu, evli olup olmadığı ve nereli olduğu merak konusu oldu. Peki, Çok Akustik konuğu Simge kimdir? Simge evli mi? Simge kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Simge kimdir sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Çok Akustik programına bu hafta Simge konuk oldu. Simge'nin hayatı ve kariyeri hakkında detaylı bilgiye programda yer verildi. Arama motorlarında Simge kaç yaşında ve nereli olduğu sorgulatılıyor. Peki, Çok Akustik konuğu Simge kimdir? Simge evli mi? Simge kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

SİMGE KİMDİR?

2010'ların başında yayımladığı şarkılarla Türk pop müziği sahnesinde yer almaya başlasa da asıl çıkışını 2015'te radyo ve televizyonlarda çok çalınarak liste başı olan "Miş Miş" şarkısı ile gerçekleştirdi. Konservatuvarda öğrenciyken çeşitli pop şarkıcılarına geri vokallik yaptıktan sonra 2011'de Erdem Kınay'ın yapımcılığında Yeni Çıktı adlı bir EP ile çıkış yaptı. İlk çalışması kendisine istediği tanınırlığı sağlayamadı ancak dört yıl sonra yayımladığı "Miş Miş" ile asıl çıkışını yaparak Türkiye'de MusicTopTR Resmî Listesi'nde dört hafta peş peşe bir numarada kaldı. Ardından "Yankı" ve "Ben Bazen" şarkıları aynı listede ilk üçe girerken "Öpücem" şarkısı ise bir numaraya yükseldi. Kendisinin ilk stüdyo albümü Ben Bazen, 2018'de yayımlandı ve içerdiği müzikal çeşitlilik ile müzik eleştirmenlerinden övgü topladı.

SİMGE KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Simge Sağın, 8 Ağustos 1981'de Kurtuluş, Şişli'de Arnavut bir anne ile Amasyalı bir babanın ikinci çocuğu olarak dünyaya gelmiştir.

ÖDÜLLERİ NELER?

2015 yılından itibaren Türkiye'de radyo ve televizyonlarda dönem dönem en çok çalınan şarkıcı oldu, 2018 yılında ise yılın en çok çalınan ikinci kadın şarkıcısı olarak kayıtlara geçti. Bugüne kadar ikisi Altın Kelebek Ödülü ve üçü Radyo Boğaziçi Müzik Ödülü olmak üzere birçok ödül aldı.