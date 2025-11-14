COİNO kripto şirketi kimin, neden kayyum atandı? COİNO kripto şirketi ne iş yapar?

Türkiye merkezli kripto varlık platformu COİNO, güçlü yazılım altyapısı ve kullanıcı odaklı hizmet anlayışıyla dijital finans dünyasında dikkat çekiyor. Peki, COİNO kripto şirketi kimin, hangi amaçlarla faaliyet gösteriyor ve son dönemde neden kayyum atandı? Detaylar haberimizde!

COİNO KRİPTO ŞİRKETİ KİMİN?

COİNO, Türkiye merkezli faaliyet gösteren ve güçlü bir yazılım altyapısına sahip kripto varlık alım-satım platformudur. Platformun arkasındaki yönetim kadrosu, finans ve teknoloji alanında deneyimli isimlerden oluşuyor. Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Türkoğlu, yönetim kurulu üyeleri Murat Gürbüz, bağımsız üyeler Murat Keçeciler ve Şenol Vatansever gibi profesyoneller tarafından yönlendirilmektedir.

COİNO'nun kuruluş vizyonu, herkes için ulaşılabilir, şeffaf bir dijital finans ekosistemi yaratmak üzerine kuruludur. Platform, yatırımcıların hızlı ve güvenli bir şekilde kripto varlıklarla buluşmasını sağlamak, doğru bilgi aktarımı yapmak ve kullanıcı odaklı bir deneyim sunmak amacıyla tasarlanmıştır.

Yatırımcılar ile güvene dayalı ilişkiler kurmak, blockchain ve kripto paraların gelişimine katkı sağlamak ve dünya çapında rekabetçi bir finansal ekosistemin parçası olmak, COİNO'nun temel hedefleri arasında yer alır.

COİNO KRİPTO ŞİRKETİNE NEDEN KAYYUM ATANDI?

Suç gelirlerini yurt dışına çıkarmak suretiyle "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçunun işlendiği belirtilen açıklamada, bu suçu işlediği değerlendirilen 1'i yurt dışında 2'si cezaevinde 22 şüphelinin tespit edildiği ifade edildi.

Açıklamada, düzenlenen operasyonda 17 zanlının gözaltına alındığı, suçtan kaynaklanan mal varlığı olduğu değerlendirilen şüphelilere ve yakınlarına ait yaklaşık toplam değeri 637 milyon lira olan 10 araç, 7 taşınmaz ve COINO AŞ dahil olmak üzere suç gelirlerinin aklanmasında aracı olarak kullanılan toplam 16 şirkete İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konulduğu bildirildi.

COİNO KRİPTO ŞİRKETİ NE İŞ YAPAR?

COİNO, "Herkes İçin O, CoinO!" sloganıyla yola çıkan bir kripto varlık alım-satım platformudur. Platform, güçlü yazılım altyapısı sayesinde kullanıcıların yüksek hacimli işlemleri güvenli bir şekilde gerçekleştirmesine imkan tanır. Kullanıcı dostu arayüzü, aktif destek hizmetleri ve sürekli güncellenen finansal içerikleri ile fark yaratmaktadır.

COİNO'nun sunduğu hizmetler arasında:

Kripto Para Alım-Satımı: Bitcoin, Ethereum ve diğer dijital varlıkların güvenli alım-satımı.

Eğitici ve Bilgilendirici İçerikler: Yatırımcılara güncel bilgi aktarımı sağlayan analizler ve bültenler.

Güvenli İşlem Altyapısı: Kullanıcıların kişisel verilerini ve finansal bilgilerini koruma sorumluluğu.

Gelişmiş Teknoloji ve Blockchain Entegrasyonu: Platform, modern finansal teknolojilere uyumlu ve blockchain tabanlı çözümler sunar.