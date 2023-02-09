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Coğrafya zorunlu ders mi? Coğrafya okullarda zorunlu ders olarak mı okutuluyor?

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Coğrafya zorunlu ders mi? Coğrafya okullarda zorunlu ders olarak mı okutuluyor?

Orta öğretim kurumlarında Coğrafya ders saatleri hakkında detaylı araştırmalar yapılırken Coğrafya zorunlu ders mi? Coğrafya okullarda zorunlu ders olarak mı okutuluyor konusu merak edildi. Peki, Coğrafya zorunlu ders mi? Coğrafya okullarda zorunlu ders olarak mı okutuluyor?

Yeni Ortaöğretim Modeli'nde liselerde toplam ders sayılarının yanı sıra, zorunlu olan ortak ders sayıları da azaldı. Peki, Coğrafya zorunlu ders mi? Coğrafya okullarda zorunlu ders olarak mı okutuluyor?

COĞRAFYA ZORUNLU DERS Mİ?

MEB tarafından 2019 yılında zorunlu ders olmaktan çıkarılan coğrafya dersi seçmeli ders oldu.

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