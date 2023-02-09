Coğrafya zorunlu ders mi? Coğrafya okullarda zorunlu ders olarak mı okutuluyor?

Orta öğretim kurumlarında Coğrafya ders saatleri hakkında detaylı araştırmalar yapılırken Coğrafya zorunlu ders mi? Coğrafya okullarda zorunlu ders olarak mı okutuluyor konusu merak edildi. Peki, Coğrafya zorunlu ders mi? Coğrafya okullarda zorunlu ders olarak mı okutuluyor?