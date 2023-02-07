Coğrafya ve Jeoloji dersi kaldırıldı mı? Coğrafya dersi okullarda veriliyor mu, kaldırıldı mı?
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Türkiye'de yaşanan son depremlerin ardından coğrafya ve jeoloji bilgilerinin ön plan çıktığı bir dönemde okullarda Coğrafya ve Jeoloji dersi kaldırıldı mı? Coğrafya dersi okullarda veriliyor mu, kaldırıldı mı? Coğrafya dersi kalktı mı? merak edildi.
Coğrafya dersi kaldırıldı mı? Türkiye'de yaşanan son depremlerin ardından coğrafya ve jeoloji bilgilerinin ön plan çıktığı bir dönemde okullarda Coğrafya ve Jeoloji dersi kaldırıldı mı? Coğrafya dersi okullarda veriliyor mu, kaldırıldı mı? Coğrafya dersi kalktı mı? merak edildi. İşte detaylar...
COĞRAFYA VE JEOLOJİ DERSİ KALKTI MI?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredat programları arasında Coğrafya dersi yer almaktadır. Ancak Jeoloji dersi yer almamaktadır.
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