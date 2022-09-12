Okulların açılması ile birlikte öğrenciler ve veliler okul alışverişini başladı. Okul alışverişi yapan lise öğrencileri, birçok farklı ders için defter seçiyor. Bu defterler arasında Coğrafya defteri de seçiliyor. Coğrafya defteri seçerken birçok kişi kararsız kalıyor. Coğrafya defteri kareli mi, çizgili mi? Ve Coğrafya defteri nasıl olmalı? Sorularını merak ediyor. Peki, Coğrafya defteri kareli mi, çizgili mi? Coğrafya defteri nasıl olmalı? Coğrafya defteri kaç yaprak olmalı?

Coğrafya defteri kareli mi, çizgili mi? Sorusu, yeni bir Coğrafya defteri alacak olan lise öğrencileri tarafından çok sık aratılan konulardan bir tanesi haline geldi. Farklı derslere göre farklı defter seçimleri gerçekleştirmek gerekebiliyor. Bu nedenle insanlar Coğrafya defteri kareli mi, çizgili mi? Sorusunu merak ediyor. Peki, Coğrafya defteri kareli mi, çizgili mi? Coğrafya defteri nasıl olmalı? Coğrafya defteri kaç yaprak olmalı?

COĞRAFYA DEFTERİ KARELİ Mİ, ÇİZGİLİ Mİ?

Coğrafya defteri her ne kadar ezbere dayalı bir ders olarak tanımlansa da aslında sayısal ve çizim gerektiren bir derstir. Bu nedenle Coğrafya defterinin kareli olması, derslerde yapılacak olan çizimlerin, işaretlerin, şekillerin daha düzgün olmasına yardımcı olacaktır. Özellikle de coğrafya dersi gibi şekillerin, işaretlerin yer aldığı bir derste kareli defter kullanılmaya gayret edilmelidir. Bu sayede not alırken ve notları çalışırken daha okunaklı bir yazı elde edeceksiniz.

COĞRAFYA DEFTERİ KAÇ YAPRAK OLMALI?

Coğrafya defteri için yaprak sayısı tamamen kişinin ders temposuna ve not alma sıklığına bağlıdır. Ortalama bir Coğrafya defteri için 30-50 sayfa kareli defter yeterli olacaktır. Fakat bu durum öğretmene ve konulara göre değişiklik gösterebilmektedir.