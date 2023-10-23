Coğrafi keşiflerin ne zaman başladığı, tarih biliminde önemli bir konudur. Bu keşifler, dünyanın bilinmeyen kısımlarının keşfedilmesi ve bilim, teknoloji, ekonomi ve kültür üzerinde büyük etkileri olan bir dönemi işaret eder. Peki, Coğrafi keşifler nedir, ne zaman başladı? Coğrafi keşiflerin sonuçları neler? Coğrafi keşifler hangi ülkede başladı? İşte detaylar...

Coğrafi keşifler nedir, ne zaman başladı? Coğrafi keşiflerin sonuçları neler? Coğrafi keşifler hangi ülkede başladı?

Coğrafi keşifler, dünya tarihinde önemli bir dönüm noktası olan ve yeni toprakların keşfi, ticaret yollarının açılması ve kültürler arası etkileşimin artmasıyla sonuçlanan büyük keşiflerdir. Bu dönem genellikle 15. yüzyılın sonları olarak kabul edilir ve Avrupa'nın dünyanın geri kalanı ile olan ilişkilerini şekillendirmiştir. Coğrafi keşifler hakkında detaylar araştırılmaktadır. İşte, coğrafi keşifler hakkında bilmeniz gerekenler:

COĞRAFİ KEŞİFLER NE ZAMAN BAŞLADI?

Coğrafi keşifler, 15. yüzyılın sonlarından 17. yüzyılın ortalarına kadar olan dönemi kapsayan bir dizi deniz yolculuğu ve keşiflerin sonucunda ortaya çıktı. Bu dönemin en ünlü kaşiflerinden bazıları şunlardır:

Cristoforo Colombo (Christopher Columbus): 1492 yılında Amerika kıtasını keşfetmek için İspanyol hükümeti tarafından finanse edilen bir yolculuğa çıktı ve Yeni Dünya'nın kapılarını açtı.

Vasco da Gama: 1498 yılında Hind Okyanusu'nu geçerek Hindistan'a ulaştı ve Avrupalıların Asya'ya olan deniz yolculuklarını başlattı.

Ferdinand Magellan: 1519-1522 yılları arasında dünyanın çevresini dolaşan ilk keşif gezisini liderlik etti.

Coğrafi keşiflerin kökeni ise genellikle Portekiz ve İspanya'ya dayandırılır. Bu iki ülke, yeni deniz rotaları arayışında ve yeni topraklar fethetme hedefindeydiler.

COĞRAFİ KEŞİFLERİN SONUÇLARI NELER?

Coğrafi keşiflerin sonuçları büyük ve kalıcı oldu. İşte bu sonuçlardan bazıları:

Yeni Dünya'nın Keşfi: Amerika kıtasının Avrupalılar tarafından keşfi, Avrupalıların bu topraklara yerleşmelerine ve yerli kültürlerle temas kurmalarına yol açtı.

Yeni Ticaret Yolları: Coğrafi keşifler, yeni ticaret yollarının açılmasına ve ticaretin büyümesine olanak tanıdı. Özellikle baharatlar, değerli metaller ve diğer malların ticareti büyük ölçüde arttı.

Kültürel Değişim: Coğrafi keşifler, kültürel değişimleri hızlandırdı. İnsanlar, farklı kültürlerle temas kurarak yeni gıdalar, sanat formları ve inançlarla tanıştılar.

Denizaşırı İmparatorluklar: Avrupalı devletler, yeni toprakların kontrolünü ele geçirerek denizaşırı imparatorluklarını kurmaya başladılar. Bu, Avrupalıların dünya sahnesindeki rolünü büyüttü.

Denizcilik ve Navigasyon İlerlemeleri: Coğrafi keşifler, denizcilik ve navigasyon tekniklerinin gelişmesine neden oldu. Pusula, haritalar ve daha iyi gemilerin kullanılması, keşiflerin başarılı olmasını sağladı.

Coğrafi keşifler, dünya tarihini büyük ölçüde etkileyen ve yeni dönemlere yol açan önemli bir dönemdir. Bu keşifler, dünya haritasını değiştirdi ve kültürel, ekonomik ve politik değişimlere katkıda bulundu.