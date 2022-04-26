Çocuklar 23 Nisan'ı Calista Luxury Resort' ta coşkuyla kutladılar!

Çevre köy okullarında öğrenim gören yaklaşık 150 çocuğun öğretmenleri ile birlikte misafir edildiği etkinliğe otel misafirleri de yoğun ilgi gösterdi.

DJ müziği eşliğinde başlayan şenliklerde;kurulan oyun parkı, çocukların en sevdiği lezzetlerden oluşan panayır büfesi, düzenlenen yarışmalar ve dağıtılan minik hediyeler ile renkli görüntüler yaşandı.

Daha sonra Calista sahnesinde Türk bayrakları ile İzmir Marşı'nı söyleyen minikler gün boyu süren balon atölyesi, Atatürk Korosu ve çeşitli aktiviteler ile bayramın tadını doyasıya çıkardılar.

Haberler.com - Advertorial