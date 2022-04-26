Çocuklar 23 Nisan'ı Calista Luxury Resort' ta coşkuyla kutladılar! - Haberler

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Çocuklar 23 Nisan'ı Calista Luxury Resort' ta coşkuyla kutladılar!


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ilandır Çocuklar 23 Nisan'ı Calista Luxury Resort' ta coşkuyla kutladılar!

Calista Luxury Resort 'un geleneksel olarak her yıl düzenlediği "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" şenliklerinde minikler Atatürk'ün kendilerine armağan ettiği bayramı gönüllerince kutladılar.

Çevre köy okullarında öğrenim gören yaklaşık 150 çocuğun öğretmenleri ile birlikte misafir edildiği etkinliğe otel misafirleri de yoğun ilgi gösterdi.

Çocuklar 23 Nisan'ı Calista Luxury Resort' ta coşkuyla kutladılar!

DJ müziği eşliğinde başlayan şenliklerde;kurulan oyun parkı, çocukların en sevdiği lezzetlerden oluşan panayır büfesi, düzenlenen yarışmalar ve dağıtılan minik hediyeler ile renkli görüntüler yaşandı.

Daha sonra Calista sahnesinde Türk bayrakları ile İzmir Marşı'nı söyleyen minikler gün boyu süren balon atölyesi, Atatürk Korosu ve çeşitli aktiviteler ile bayramın tadını doyasıya çıkardılar.

Haberler.com - Advertorial

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