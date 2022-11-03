Çocuk yardımı ne zaman yatacak? Çocuk desteği nasıl alınır?

Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığının Çocuk desteği Kasım ödemeleri gündemde yer alıyor. Milyonlarca aile çocuk yardımının ne zaman yatacak? Çocuk desteği nasıl alınır çocuk yardım desteği ödemeleri ne kadar? sorularının yanıtını arıyor. İşte konuya ilişkin merak edilenler...

Aile ve Sosyal HizmetlerBakanlığının Çocuk yardımı (Çocuk Destek Bileşeni), Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ailelere ödeniyor. Çocuklu aileler yardımla ilgili detayları araştırıyor. Bakan Derya Yanık'tan da çocuk desteği Kasım ayı ödemeleriyle ilgili olarak açıklama geldi. İşte detaylar..

ÇOCUK YARDIM DESTEĞİ ÖDEMELERİNE KADAR?

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hayata geçirilen Çocuk Desteği ile hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 TL ile 650 TL aralığında destek vereceklerini kaydeden Bakan Yanık, "Desteğimiz kapsamında 1-2 çocuklu hanelere 350 TL, 3 çocuklu hanelere 450 TL, 4 çocuklu hanelere 550 TL ve 5 ve üzeri sayıda çocuk bulunan hanelere 650 TL ödeme yapacağız" diye belirtti.

ÇOCUK YARDIM ÖDEMELER NASIL ALINIR?

Başvurular, e-Devlet Kapısı üzerinden yapılabileceği gibi doğrudan başvuru yapan vatandaşın yerleşim yeri adresinin bulunduğu ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına da yapılabilir.

ÇOCUK DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Sosyal yardım faydalanıcısı hanelere verilecek çocuk başına destekle, hem çocuklu hanelerin hem de çocuklar üzerinden oluşacak giderlerin desteklenmesini amaçladıklarını söyleyen Bakan Derya Yanık, " Bu doğrultuda Türkiye Aile Destek Programımız kapsamında hayata geçirdiğimiz çocuk desteği ödemelerini de Kasım ayı itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatıracağız." dedi.

Ancak konuya ilişkin destek ödemelerinin yapılacağı net tarih henüz duyurulmadı.