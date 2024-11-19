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Çocuk Hakları Günü ne zaman 2024?

Çocuk Hakları Günü ne zaman 2024?
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Dünyadaki her çocuğun hakkı olan eğitim, sağlık, yaşama ve barınma gibi hakların önemine vurgunun yapılacağı günde bu alandaki geniş kapsamlı çalışmalar çeşitli platformlar tarafından değerlendirilecek. Peki,Çocuk Hakları günü ne zaman 2024?

20 Kasım 1989 tarihinde Çocuk Hakları Sözleşmesinin Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilmesi münasebetiyle her yıl Kasım ayının 20 nci günü Dünya Çocuk Haklar Günü olarak kutlanmaktadır. Peki, Çocuk Hakları günü ne zaman 2024?

ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ NE ZAMAN?

20 Kasım, 1989 yılından bu yana Birleşmiş Milletler (BM) tarafından dünya genelinde çocukların karşı karşıya kaldıkları hak ihlallerini gündeme taşımak amacıyla "Dünya Çocuk Hakları Günü" olarak kutlanmaktadır. Özellikle savaş, yoksulluk ve sefaletin hüküm sürdüğü coğrafyalarda yaşam mücadelesi veren çocukları korumak ve koşullarını iyileştirmek için 20 Kasım 1989 tarihinde, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Çocuk Haklarına Dair Sözleşme'yi imzalamış ve o tarihten bugüne 20 Kasım; "Dünya Çocuk Hakları Günü" olarak ilan edilmiştir.

Çocuk Hakları günü ne zaman 2024?

Sadece Ülkemiz çocuklarının değil, tüm Dünya çocuklarının İhmal ve istismardan korunması, kötü muamele ile karşılaşmaması ve çocuk haklarının korunması amacıyla 20 Kasım 1989 yılında B.M. Genel Kurulunda 193 Ülke tarafından "Çocuk Hakları Sözleşmesi" kabul edilmiş ve Türkiye Cumhuriyeti de 1990 yılında bu sözleşmeyi imzalayarak, Uluslararası alanda bağlayıcılık kazanmıştır.

Çocuk Hakları günü ne zaman 2024?

Çocuk Hakları, tüm çocukların doğuştan sahip olduğu; eğitim, sağlık, barınma, yaşama, oyun,fiziksel/psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma gibi hakların hepsini birden tanımlamakta kullanılan evrensel kavramdır.

Bugünün küçükleri olan çocuklarımız, yarının büyükleri olacaktır. Bir toplumun en değerli varlıkları çocuklarıdır.Bugünü mutlu ve huzurlu kılmak, geleceğe güvenle bakmak;milli ve manevi değerlere sahip, bilimin ışığında yetiştirilen çocuklarımızla mümkündür.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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