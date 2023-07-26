Çocuk gelişimi eşit ağırlık mı? Çocuk gelişimi okumak için sözel mi eşit ağırlık mı gerekiyor?

Yks'ye giren adaylar tarafından Psikoloji eşit ağırlık mı? Sorusu merak edilmekte ve araştırılmakta. Psikoloji okumak için sözel mi eşit ağırlık mı gerekiyor sorusunu haberimiz içerisinde yanıtladık. Peki, Psikoloji eşit ağırlık mı? Psikoloji okumak için sözel mi eşit ağırlık mı gerekiyor?

Psikoloji eşit ağırlık mı? Sorusu, tercih zamanı nedeniyle birçok kişi tarafından internet üzerinde araştırılmakta. Psikoloji okumak isteyen öğrenciler ise Psikoloji okumak için sözel mi eşit ağırlık mı gerekiyor? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Psikoloji eşit ağırlık mı? Psikoloji okumak için sözel mi eşit ağırlık mı gerekiyor?

ÇOCUK GELİŞİMİ EŞİT AĞIRLIK MI?

Çocuk gelişimi bölümü eşit ağırlık puanla öğrenci kabul eder. Buna göre çocuk Gelişimi, eşit ağırlık bölümlerinden biridir. Ülkemizde çocuk Gelişimi bölümü toplam 45 adet üniversitede bulunmaktadır. Bu noktada Psikoloji bölümü taban puanları 2023 büyük önem taşımaktadır. Fakat Çocuk Gelişimi taban puanları henüz açıklanmadı.

EŞİT AĞIRLIK BÖLÜMÜ NEDİR?

Lise öğrencileri dokuzuncu sınıf eğitiminden sonra, diğer 3 yıl sonrası için sözel, eşit ağırlık veya sayısal bölüm seçer. Bu yıllarda alacağı eğitim için ağırlıklı olarak hangi dersleri alacağına karar verir.

Eşit ağırlık adı EA veya Türkçe-Matematik olarak bilinen TM adıyla da adlandırılır. Eşit ağırlık düzenli çalışma gerektiren bilgiler içermektedir. Kitap okumak ve çok fazla problem çözmek temel bir gereksinimdir. Bunlar dikkatli bir şekilde yapıldığında bölümün artılarını çok daha iyi görebilirsiniz.