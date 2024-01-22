Çocuk Evleri'nde kalan çocuklar marifetlerini yarıştı

Çocuk Evleri'nde kalan çocuklar marifetlerini yarıştırdı

NİĞDE - Niğde Valiliği himayesinde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Aşçılık Bölümü işbirliği ile 'Marifet Kimde' yarışması düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Çocuk Evleri'nde kalan çocuklar arasında yapılan ekip çalışması, iş birliği, sosyal bağlar ve iletişim becerilerini güçlendirmeyi hedefleyen yarışmada final heyecanı yaşandı. Yemek yapmayı seven çocuklar arasında yapılan yarışmada belirlenen menüyü 90 dakikada hazırlayan ve jüriye sunan, ön elemeleri başarıyla geçen 3 takımdan Kumluca Çocuk Evi birinci oldu. Yarışmayla ilgili bilgi veren Niğde Valisi Cahit Çelik'in eşi Nermin Çelik şunları söyledi;

"Çocuk Evleri'mizde kalan gençlerimiz için düzenlemiş olduğumuz 'Marifet Kimde?' yarışmasının final etabı için buradayız. 2 Ocak tarihinden itibaren elemelerimizi gerçekleştirdik. Her kuruluşumuzdan çocuklarımız takım halinde yarıştılar. Bu yarışmamızın önemli kazanımları oldu. Gençlerimize yaşam berecileri ve sorumluluklar kazandırdığını düşünüyorum. O yüzden bu proje bizim için çok önemliydi. Pazar alışverişinden sofra kurulumuna kadar önemli sorumluluklara imza attılar."