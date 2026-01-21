Haberler

Çocuk esirgeme kurumunda tepki çeken karar: Çocuğa tekme atan eğitimci göreve geri döndü

Çocuk esirgeme kurumunda tepki çeken karar: Çocuğa tekme atan eğitimci göreve geri döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin Davultepe Çocuk Esirgeme Kurumu'nda 2023 yılında bir çocuğu tekmelediği gerekçesiyle görevinden uzaklaştırılan eğitimcinin mahkeme kararıyla göreve geri döndüğü bildirildi. Koruma altındaki çocuğun maruz kaldığı durum kamuoyunda büyük tepki toplamıştı.

  • Mersin Davultepe Çocuk Esirgeme Kurumu'nda 2023 yılında bir eğitimci, koruma altındaki bir çocuğa tekme atarak yere düşmesine neden oldu.
  • Mahkeme, yargı sürecinin tamamlanmasının ardından eğitimcinin görevine geri dönmesine karar verdi.
  • Eğitimcinin göreve geri dönmesi kararı kamuoyunda büyük tepki çekti.

Çocuk esirgeme kurumunda koruma altındaki küçük çocuğu tekmeleyerek yere düşüren eğitimcinin görevine geri döndüğü bildirildi.

Mersin Davultepe Çocuk Esirgeme Kurumu'nda 2023 yılında bir eğitimci koruma altındaki çocuklara yemek yedirdiği sırada karşısında sessizce bekleyen bir çocuğa masanın altından bir anda tekme attı. Sırt üstü yere düşen çocuk ağlamaya başlarken, öğretmen ise çocuklara yemek yedirmeye devam etti. Yaşanan olayın ardından eğitimci görevden alındı. Yargı sürecinin tamamlanmasının ardından mahkeme eğitimcinin görevine geri dönmesine karar verdi. Verilen karar kamuoyunda büyük tepki çekti.

Gamze Eğri
Haberler.com / Yaşam
Trump'tan 'suikast' açıklaması: Bana bir şey olursa İran'ı haritadan silecekler

"Bana bir şey olursa o ülkeyi haritadan silecekler"
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Türkiye'den: Gündüz vakti baskın yaptılar, vatandaşlar korku içinde

Gündüz vakti baskın yaptılar, vatandaşlar korku içinde
Vali açıkladı: Amasya'da 2 yıldır kapkaç ve yankesicilik olayı yok

Türkiye'nin en güvenli kenti tescillendi! 2 yıldır tek bir vaka yok
Ve mutlu son! Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor

Ve mutlu son! Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor
Galatasaray'ın yeni transferinden taraftarı kahreden görüntü

Galatasaray taraftarını kahreden görüntü
Görüntü Türkiye'den: Gündüz vakti baskın yaptılar, vatandaşlar korku içinde

Gündüz vakti baskın yaptılar, vatandaşlar korku içinde
Öldürülen restoran sahibi intikam kurbanı olmuş: Yapmam gerekiyordu, yaptım

Ünlü kebapçıyı öldürdü, ifadesinde ağzından tek cümle döküldü
İlhak etmek istediği Grönland'dan Trump'ı çıldırtacak görüntüler

Trump'ı çıldırtacak görüntüler! Tüm Grönlandlılar bu pozları verdi