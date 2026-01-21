Çocuk esirgeme kurumunda tepki çeken karar: Çocuğa tekme atan eğitimci göreve geri döndü
Mersin Davultepe Çocuk Esirgeme Kurumu'nda 2023 yılında bir eğitimci koruma altındaki çocuklara yemek yedirdiği sırada karşısında sessizce bekleyen bir çocuğa masanın altından bir anda tekme attı. Sırt üstü yere düşen çocuk ağlamaya başlarken, öğretmen ise çocuklara yemek yedirmeye devam etti. Yaşanan olayın ardından eğitimci görevden alındı. Yargı sürecinin tamamlanmasının ardından mahkeme eğitimcinin görevine geri dönmesine karar verdi. Verilen karar kamuoyunda büyük tepki çekti.