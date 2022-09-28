Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destekleri Programı'na ilişkin açıklamasında, yeni sosyal yardım paketinin detaylarını paylaştı. Peki, Çocuk desteği ücretleri ne kadar? Yeni sosyal yardım miktarları ne oldu?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık 'Yeni Medya Dili ve Aile Çalıştayı'na katıldı

Bakan Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni sosyal yardım paketinin detaylarını paylaştı. Peki, Çocuk desteği ücretleri ne kadar? Yeni sosyal yardım miktarları ne oldu? İşte detaylar haberimizde...

ÇOCUK DESTEĞİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Bakan Yanık, sosyal yardımlardan faydalanan ailelerdeki çocuklara ilişkin ilave destek sağlayacaklarına işaret ederek, "Çocuk Destek Bileşeni" kapsamında hanelerde bulunan çocuk sayısına göre aylık 350 ile 650 lira aralığında destek vereceklerini bildirdi.

Bakan Yanık, "Bu kapsamda 1-2 çocuklu hanelere 350 lira, 3 çocuklu hanelere 450 lira, 4 çocuklu hanelere 550 lira, 5 ve daha fazla çocuklu hanelere 650 lira ilave destek sağlayacağız." açıklamasında bulundu.

Bakan Yanık, Türkiye Aile Destek Programından faydalanmak isteyen vatandaşların, e-Devlet üzerinden ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılığıyla başvurularını yapabildiğini hatırlatarak yeni tutarların da Kasım ayı ödemelerine yansıtılacağını vurguladı.