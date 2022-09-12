2022- 2023 Eğitim ve Öğretim yılının başlamasıyla ilkokul öğrencilerinin hangi okula gideceği aileler için merak konusu oldu. Adrese göre belli olan okullara e-devlet üzerinden ulaşılabiliyor. Okul heyecanı saran öğrencilerin eğitim hayatının başlangıcı için gideceği okullar merak ediliyor. Velilerin sıklıkla araştırdığı konulardan biri ise Çocuğum hangi okulda? E-devlet adrese göre ilkokul kayıt sorgulama ekranı 2022!

2022- 2023 Eğitim ve Öğretim yılının başlamasıyla veliler çocuklarının hangi okula gideceğini merak ediyor ve adrese göre yerleştirilen öğrencilerin okullarını öğrenmek istiyor. 1. Sınıfa başlayacak olan öğrencilerin hangi okula gideceği e-devlet üzerinden sorgulanıyor. Peki, velilerin sıklıkla sorduğu soru olan Çocuğum hangi okulda? E-devlet adrese göre ilkokul kayıt sorgulama ekranı 2022!

ÇOCUĞUM HANGİ OKULDA?

Devlet okulunda eğitim alacak 1. Ve 5. Sınıfların kayıtları adreslerine göre oluyor. E-devlet sistemi ile velilerin çocuklarının hangi okulda eğitim göreceğini öğrenebiliyor. Bilgilere ulaşmak için E-okul Yönetim Bilgi Sistemi internet adresine girerek "Veli Bilgilendirme Sistemi Girişi" ekranına giriş yapabilirsiniz.