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Çocuğum hangi okulda? E-devlet adrese göre ilkokul kayıt sorgulama ekranı 2022!

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Çocuğum hangi okulda? E-devlet adrese göre ilkokul kayıt sorgulama ekranı 2022!

2022- 2023 Eğitim ve Öğretim yılının başlamasıyla ilkokul öğrencilerinin hangi okula gideceği aileler için merak konusu oldu. Adrese göre belli olan okullara e-devlet üzerinden ulaşılabiliyor. Okul heyecanı saran öğrencilerin eğitim hayatının başlangıcı için gideceği okullar merak ediliyor. Velilerin sıklıkla araştırdığı konulardan biri ise Çocuğum hangi okulda? E-devlet adrese göre ilkokul kayıt sorgulama ekranı 2022!

2022- 2023 Eğitim ve Öğretim yılının başlamasıyla veliler çocuklarının hangi okula gideceğini merak ediyor ve adrese göre yerleştirilen öğrencilerin okullarını öğrenmek istiyor. 1. Sınıfa başlayacak olan öğrencilerin hangi okula gideceği e-devlet üzerinden sorgulanıyor. Peki, velilerin sıklıkla sorduğu soru olan Çocuğum hangi okulda? E-devlet adrese göre ilkokul kayıt sorgulama ekranı 2022!

ÇOCUĞUM HANGİ OKULDA?

Devlet okulunda eğitim alacak 1. Ve 5. Sınıfların kayıtları adreslerine göre oluyor. E-devlet sistemi ile velilerin çocuklarının hangi okulda eğitim göreceğini öğrenebiliyor. Bilgilere ulaşmak için E-okul Yönetim Bilgi Sistemi internet adresine girerek "Veli Bilgilendirme Sistemi Girişi" ekranına giriş yapabilirsiniz.

E-DEVLET İLKOKUL KAYIT SORGULAMA EKRANI

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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