Çocuğum hangi okula gidecek? 2023-2024 öğrencinin nereye kaydolduğunu nereden görebilirim?

Yeni bir eğitim ve öğretim yılı yaklaşıyor ve binlerce veli, çocuklarının hangi okula gideceği ve kayıt tarihleri hakkında bilgi almak için sabırsızlanıyor. Merak edilen soruların cevapları için Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi, beklenen açıklamayı yaptı. 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı ilkokul kayıt tarihleri sonunda duyuruldu. Peki, çocuğum hangi okula gidecek? 2023-2024 ilkokul kayıtları ne zaman başlıyor? Tüm detaylar haberimizde.

Çocuğum hangi okula gidecek, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Ebeveynler için heyecanlı bir dönem olan ilkokul kayıtları başlamak üzere! Her ebeveyn, çocuğunun eğitimi konusunda en iyi kararı vermek ister. İşte bu nedenle, 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı ilkokul kayıt süreciyle ilgili detaylar büyük bir merak konusu haline gelmiştir. Peki çocuğum hangi okula gidecek? 2023-2024 ilkokul kayıtları ne zaman başlıyor? İşte detaylar…

ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?

Öğrencilerin hangi okula kaydedileceği, kayıt süreci ve işlemleri hakkında bilgi almak için e-okul kayıt sorgulama sistemi kullanılabilir. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, doğum tarihi ve diğer gerekli bilgiler girilerek öğrencinin hangi okula yerleştirildiği öğrenilebilir. Önümüzdeki akademik yılda tüm resmi okullarda eğitim alacak olan okul öncesi, 1. sınıf ve 5. sınıf öğrencilerinin kayıtları, ikamet bilgilerine dayalı olarak e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı'nın resmi web sitesi olan https://e-okul.meb.gov.tr adresi üzerinden ebeveynler çocuklarının hangi okula yerleştirildiğini öğrenebilirler. Ayrıca, ilkokul başlangıç yaşı hakkında bilgi almak isteyen veliler, "2020-2021 Akademik Yılı Okul Öncesi - İlkokul - Ortaokul e-Kayıt Sonuçları" ekranını kullanabilirler.

2023-2024 İLKOKUL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2023-2024 ilkokul kayıtları henüz başlamamıştır. Detaylı bilgilere ulaşabildiğimiz anda haberimize ekleyeceğiz. Kayıt süreci, belgeler ve diğer önemli bilgiler hakkında sizleri aydınlatmak için çalışıyoruz. Bu süreçte sizlere rehberlik etmek ve en doğru bilgileri sunmak bizim önceliğimizdir.